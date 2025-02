Las entrevistas más tensas de Mirtha Legrand: cuando los invitados se incomodaron

Mirtha Legrand es famosa por sus preguntas filosas, esas que ponen en aprietos a los invitados de sus icónicas mesazas. A lo largo de los años, han sido varios los momentos en los que sus entrevistas han tomado un giro tenso, generando incomodidad en quienes compartían la mesa con ella.

Las entrevistas más tensas de Mirtha Legrand

Un episodio ocurrió con Jorge Lanata, quien estuvo de invitado a “Las noches de Mirtha”. En plena charla, la diva le lanzó sin filtro: “¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?”. La pregunta desconcertó al periodista, quien respondió entre risas nerviosas: “¡Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire!”. Luego, intentó justificarse diciendo que el evento era “re lejos y tarde”. Sin bien la situación fue relajada, es solo un ejemplo de los tantos momentos en los que Mirtha ha incomodado a sus invitados.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Uno de los casos más recordados sucedió en 2014 con Graciela Alfano. En aquella ocasión, Mirtha la puso en aprietos al preguntarle sobre una polémica vinculada al fallecido diseñador Jorge Ibáñez. “La mamá de Jorge Ibañez dijo que vos practicaban la magia negra, ¿es cierto eso?”, disparó la conductora. Alfano se quedó en silencio y Mirtha insistió: “Contestame, mírame y contestame. Me estás mirando de manera muy extraña". La vedette terminó respondiendo con visible enojo: “No me voy a rebajar a contestar esa pregunta”.

Uno de los momentos más emblemáticos y virales ocurrió en 1995, cuando entrevistó a Sergio Schoklender, conocido por haber asesinado a sus padres. “No estés nervioso que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento", comenzó diciendo la conductora, pero luego lanzó sin rodeos: "¿por qué mataste a tus padres?”. La pregunta, directa e impactante, se convirtió con los años en un fenómeno de memes en redes sociales.

Mirtha Legrand

En 2010, Mirtha protagonizó uno de los momentos más controvertidos con el diseñador Roberto Piazza, en el contexto del debate sobre el matrimonio igualitario. “La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. ¿Cómo tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación hacia su hijo?”. La pregunta generó un gran revuelo y llevó a Mirtha a pedir disculpas públicas a la comunidad LGBT+. Piazza, aunque continuó la charla, nunca volvió a tener buena relación con la conductora.

A lo largo de su carrera, Mirtha Legrand ha demostrado que sus entrevistas pueden ser tan icónicas como polémicas. Sus preguntas, muchas veces incisivas y sin filtro, han marcado la historia de la televisión argentina, generando tanto admiración como controversia.

N.L