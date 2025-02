El video del tenso cruce entre Mirtha Legrand y Graciela Alfano

La mesa de Mirtha Legrand fue, durante décadas, el escenario de algunos de los momentos más picantes y memorables de la televisión argentina. Entre ellos, el tenso cruce que ocurrió en 2014 entre la conductora y Graciela Alfano ocupa un lugar destacado, no solo por la intensidad del enfrentamiento, sino también por las fuertes acusaciones que se lanzaron.

El tenso conflicto entre Mirtha Legrand y Graciela Alfano

Todo comenzó cuando Mirtha, en pleno programa, le preguntó a Graciela Alfano sobre las supuestas prácticas de magia negra que habría realizado contra el fallecido diseñador Jorge Ibáñez. “Contestame, miráme y contestame. Me estás mirando de manera muy extraña”, insistió Legrand, mientras Alfano intentaba evadir la pregunta.

Amalia Granata, Luis Barrionuevo, Graciela Ocaña y Daniel Malnatti fueron testigos en la mesaza del tenso cruce entre Graciela Alfano y Mirtha Legrand.

La entonces jurada de ShowMatch respondió con firmeza: “Como vos lo dijiste, hay que dejar a los muertos en paz”. Sin embargo, Mirtha no se dejó amedrentar: “No tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando”. Alfano, visiblemente incómoda, replicó: “Sí, porque estamos hablando de un muerto”.

La discusión escaló cuando Mirtha insistió: “Te estoy preguntando si es verdad que le mandaste un vestido sucio”. Alfano, defendiéndose, respondió: “No me voy a rebajar a contestar esa pregunta”. Pero la conductora no se detuvo: “A mí me lo contó Ibáñez”. Ante la presión, Alfano estalló: “Lo dejé en manos de un abogado y no quiero saber nada”.

El momento más álgido llegó cuando Mirtha mencionó el velatorio de Ibáñez: “Vos fuiste al velatorio, pero Flor de la V te pidió que te retiraras”. Alfano, exasperada, respondió: “A mí qué me importa Florencia. Me tienen podrida. Me estás haciendo pasar un mal momento, está mirando mi mamá”.

Mirtha, consciente de la tensión, intentó justificarse: “Si dejo pasar esto, después la gente va a decir que no le quise preguntar”. Pero Alfano no cedió: “No te justifiques, pero yo tengo todo mi derecho de decir basta. No es una pregunta para hacer”.

Ingrid Grudke y Jorge Ibañez.

La situación llegó a un punto crítico cuando Mirtha, mirando a su producción, dijo: “Ustedes la quisieron invitar. Yo les dije...”. Alfano, ofendida, amenazó: “¿Perdón? ¿Cómo ‘ustedes que quisieron invitarla’? Si ustedes quieren, yo me retiro”.

Finalmente, Alfano se refirió a la madre de Ibáñez: “La madre de Jorge no merece respeto porque hizo doler a mi madre, y me hizo mal”. Mirtha, sin retroceder, afirmó: “Yo creo que es verdad. Jorge Ibáñez me lo contó con lujo de detalles”. Alfano, furiosa, cerró el intercambio con una frase contundente: “Irás a decirle a un fiscal esto”, dejando a Mirtha y a todos los presentes en shock.

Jorge Ibañez y Flor de la V.

Aunque tiempo después Alfano admitió haber tenido la idea de romper un vestido de Ibáñez por celos, ya que un importante desfile del diseñador lo cerró De la V, nunca reconoció haber realizado rituales de magia negra o satánicos. Este enfrentamiento, lleno de acusaciones, tensiones y momentos incómodos, se convirtió en uno de los capítulos más recordados de la televisión argentina, superando incluso a cualquier ficción.

El cruce entre Mirtha Legrand y Graciela Alfano no solo marcó un antes y un después en la mesa de la diva, sino que también demostró que, a veces, la realidad puede ser más impactante que cualquier guión.