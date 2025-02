Los glamourosos looks total black de Valeria Mazza y Taína Gravier para un especial festejo

El pasado domingo 23 de febrero, la familia de Valeria Mazza tuvo el especial cumpleaños 20 de Benicio Gravier. El joven decidió hacerlo en Madrid, España, con un estilo total black, que mezclaba lo canchero con lo elegante. Si bien todos los looks la rompieron, la diseñadora y su hija, Taína Gravier, se llevaron los halagos de las redes sociales. Madre e hija son unas fanáticas de la moda, y lo demuestran en cada ocasión que pueden.

Valeria Mazza, Alejandro y Taina Gravier

Los glamourosos looks de Valeria Mazza y Taína Gravier para el cumpleaños de Benicio Gravier

Benicio Gravier celebró su cumpleaños 20 en Madrid, junto a su familia y amigos. Entre los invitados, estaba Valeria Mazza, Alejandro Gravier, el relacionista Gaby Álvarez; y los hermanos del joven, Balthazar, Tiziano, y Taína. Su novia, Lola Malm Green, fue la gran ausente en la fiesta que tenía de temática el total black. El evento comenzó con una cena elegante en en el reconocido restaurante Parrilla Ceferino, y terminó en una fiesta, en el club Malevo, escuchando la música de Daniela Urzi.

La familia de Valeria Mazza y Taina Gravier

Si bien el evento tuvo una temática, algunos looks se robaron la atención de todos. Valeria Mazza fue una de ellas, quien llegó con su clásico estilo elegante pero llamativo. La diseñadora le dio una oportunidad a un vestido largo y ajustado al cuerpo. El mismo era tejido, lo que permitía que las transparencias mostraran su delicada ropa interior, también negra. Por último, lo cerró con un tapado de piel que seguía con el estilo, y lo combinó con una cartera de brillos plateados.

El look de Valeria Mazza

Sin embargo, ella no fue la única en la familia que se preocupó por mostrar un buen look en el festejo. Taína Gravier sigue sus pasos como modelo y gran influencia en la moda. Ella es una de las adolescentes que muestra en sus redes sociales originales atuendos para determinadas ocasiones. En este caso, decidió lucir un conjunto que tenía la parte superior de encaje bordo, y una pollera negra. Continuando con su estilo juvenil, acompañó el look con unas botas altas, medias oscuras y un saco sastrero. Si bien escogió un color a pesar de ser un evento total black, lo cerró con una pequeña cartera que siguió con la temática.

El look de Taina Gravier

Valeria Mazza y Taína Gravier demostraron, nuevamente, su gran sentido de la moda y cómo pueden mantenerlo a pesar de los dress code de los eventos. Madre e hija son de las influencias en la moda más importante, al mismo tiempo que le dan todo el amor a su familia. El cumpleaños de Benicio Gravier fue un completo éxito, y el joven recibió el cariño de todos sus seres queridos. Ambas mujeres dieron el presente con increíbles looks, y pasaron tiernos momentos con el modelo.

A.E