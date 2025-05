Las vacaciones de Nicole Neumann con su familia están llenas de diversión y recuerdos épicos. Luego de disfrutar de los parques de Disney, decidieron pasar unos días en Miami para poder disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1. Además, pudieron recorrer centros comerciales y playas que los relajaron y explotaron su amor por la moda. Fue en este contexto que, en una foto que compartió en sus redes sociales, la modelo mostró la carita de Cruz Urcera, su hijo bebé al que protege de las redes sociales y la mediatización.

Nicole Neumann y Cruz Urcera en el Gran Premio de Miami

El error de Nicole Neumann: mostró la carita de Cruz Urcera

Nicole Neumann es una de las celebridades más cuidadosas con sus hijos, en el entorno de las redes sociales. Con Cruz Urcera, al ser los primeros años del bebé, decidió no mostrar su rostro en las fotografías. Ya sea con gorros, emojis o con la posición en la que lo ubica, se preocupa por no dejar que se le vea la carita para resguardar su identidad. A pesar de esto, sigue compartiendo los mejores videos y fotografías del niño, donde también muestra su camino por el crecimiento de su primer hijo varón.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

En las últimas semanas, Neumann y su familia decidieron hacer un relajante viaje a los Estados Unidos, tras días de polémicas por el cumpleaños de quince de su hija, Allegra. Durante los primeros días, visitaron los parques temáticos de Disney, donde el bebé pudo jugar en algunas atracciones y conocer a sus personajes favoritos. Además, fue a gigantes centros comerciales y se unió aún más a las mujeres de su vida en su pasión por la moda. Sin embargo, y tras tanta diversión, decidieron ir a Miami a disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 y a relajarse en las playas.

Nicole Neumann y Cruz Urcera en Disney

Fue en este contexto que, a través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una fotografía donde, por error, se vio la carita de su hijo bebé y provocó el enternecimiento de todos sus seguidores. En sus historias, ella mostró un día completo en la playa, donde sus hijos y Manu Urcera disfrutaron de su compañía. En un momento, los padres y Cruz decidieron ir al mar para divertirse, y la modelo llevó su celular para dejar registro. Al tomar la foto y compartirla, no tapó el rostro de su bebé, quien estaba a upa de su papá y seguía fascinado con las olas que corrían debajo de él.

La foto de Nicole Neumann, donde se ve la carita de Cruz Urcera

Sin dudarlo, sus seguidores no tardaron en dejarle tiernos comentarios al respecto y destacar la belleza del pequeño. Nicole Neumann, a pesar de esto, decidió mantener la foto en sus historias de Instagram, y que desapareciera pasadas las 24hs. De esta manera, no se mostró molesta o preocupada, ya que el niño no miraba a la cámara directamente, por lo que siguió manteniendo su privacidad. Por el momento, ellos siguen disfrutando de sus vacaciones, para poder volver a la Argentina recargados de energía.

A.E