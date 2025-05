Junto a Fabián Cubero y su hijo Luca, el festejo íntimo de Mica Viciconte por su cumpleaños

Mica Viciconte celebró sus 36 años con un festejo íntimo, familiar y rodeada de amor. Lejos de los grandes eventos o las reuniones masivas, la influencer eligió un plan tranquilo: una cena de a tres junto a su pareja, Fabián Cubero, y el hijo que tienen en común, Luca. La celebración tuvo lugar en Cardales, un entorno relajado y rodeado de naturaleza, ideal para compartir en familia.

Mica Viciconte en su cumpleaños junto a Fabián Cubero y Luca

La jornada comenzó con una divertida salida de bowling, donde Luca se mostró entusiasmado dando sus primeros pasos entre las pistas. Las imágenes del pequeño disfrutando con sus padres enternecieron a los seguidores de ambos, quienes destacaron la conexión y la alegría del momento. Luego, la noche culminó con una cena íntima en un restaurante de la zona, donde Mica agradeció públicamente a su pareja por el día especial que organizó.

“Gracias amor por este día”, escribió la influencer y panelista en sus redes sociales, donde compartió postales del festejo. En las imágenes se la vio luciendo un look total black: un minivestido entallado con escote off the shoulder, mangas largas y botas negras de caña media. Como toque final, sumó un collar dorado, logrando un estilo urbano y sofisticado que recibió cientos de halagos.

Cómo nació la relación de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero están juntos desde 2017, cuando blanquearon su relación en medio de una gran exposición mediática. A pesar de los rumores y tensiones iniciales, la pareja se mostró siempre firme, apostando al amor y a la construcción de una familia ensamblada. En mayo de 2022 nació Luca, el primer hijo en común de la pareja, y desde entonces comparten con sus seguidores cada etapa del crecimiento del nene, a quien incluso le crearon una cuenta de Instagram.

Cubero, por su parte, es padre también de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio anterior con Nicole Neumann. En esta ocasión, las niñas no estuvieron presentes en el festejo, ya que se encuentran en Estados Unidos junto a su madre. Sin embargo, la celebración no perdió calidez ni significado. Con gestos simples, pero cargados de afecto, Mica recibió el cariño de sus seres más cercanos en una fecha muy especial.

Mica Viciconte en su cumpleaños

Mica Viciconte volvió a demostrar en esta ocasión que su prioridad es su familia y que disfruta de los entornos más relajados e íntimos para las ocasiones personales especiales.

F.A