Cruz Urcera, el último hijo de Nicole Neumann, está cerca de cumplir su primer año de vida el 18 de junio. El pequeño, producto del amor entre la modelo y el piloto Manuel Urcera, a lo largo de los últimos meses fue dejando ver el paso del tiempo con los cambios propios de la edad.

Mediante sus historias de Instagram, la expareja de Fabián Cubero publica los desafíos que le presenta la maternidad, así como los adorables momentos que vive junto a su hijo. En esta ocasión, la influencer mostró una fotografía en donde se pueden ver los primeros dientes de leche del bebé.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

Nicole Neumann mostró los primeros dientes de Cruz Urcera: la foto

Nicole Neumann enterneció a sus seguidores en redes sociales con una imagen muy especial de su hijo más pequeño, Cruz Urcera. Y es que la conductora mostró una foto en la que se pueden ver los primeros dientes de leche del bebé, que está a punto de cumplir su primer año de vida.

"Muero", escribió emocionada junto a dos emojis, uno de un ratón y otro de un corazón en color celeste. En la imagen, se puede ver al bebé sonriendo mientras se asoman dos pequeños dientitos, señal de que su crecimiento avanza a pasos agigantados.

Los primeros dientes de leche de Cruz Urcera

Además de publicar tiernos momentos como este, Nicole Neumann también utiliza sus plataformas digitales para hablar abiertamente sobre los desafíos de la maternidad. En varias oportunidades, compartió reflexiones sobre el cansancio, la falta de sueño y las demandas emocionales que conlleva criar a un bebé.

Algunas semanas atrás, la modelo hizo un duro descargo sobre las pocas horas de sueño que acarrea desde que volvió a convertirse en madre. “El bebé no duerme muy bien, yo ya no duermo más. No sé ni si llego a las tres horas de corrido en toda una noche”, contó entre risas y preocupación.

Esta nueva etapa que transita la modelo, lejos de sus viejos escándalos mediáticos con Mica Viciconte, la muestra más plena y avocada a su vida familiar. La madre de Indiana, Allegra y Sienna no solo se erige como referente beauty sino que también se destaca como madre de cuatro.

La tierna postal que compartió Nicole Neumann de Cruz Urcera inundó de ternura la red. La empresaria decidió publicar una fotografía de su hijo sonriendo, y junto a la imagen escribió una sola palabra que transmitió toda su emoción, “muero”.

C.G.