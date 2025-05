Mauro Icardi y la China Suárez se volvieron centro de polémicas, luego de la escandalosa revinculación con Francesca e Isabella. Sin embargo, y en medio de ese momento de tensión, este accionar de ellos no fue lo que mantuvo activo a las redes sociales. Ambos decidieron hacer un viaje a los Estados Unidos, en medio de que comenzara a circularse los rumores de un posible embarazo. Fue en este contexto que la actriz decidió hacer un regalo especial al futbolista y provocó los comentarios de los usuarios.

Mauro Icardi, China Suárez

El especial regalo de la China Suárez a Mauro Icardi en Miami

Mauro Icardi y la China Suárez se alejaron de los escándalos de la Argentina y decidieron hacer un romántico viaje a los Estados Unidos. Primero, fueron fotografiados en Aeroparque, donde comenzaron a surgir varias opciones de lo que harían en sus vacaciones. Sin embargo, rápidamente confirmaron que se trataba de Miami, el destino que los llevó a disfrutar de las playas y los grandes centros comerciales. Sin dudarlo, compartieron las mejores imágenes en sus redes sociales y volvieron a posicionarse en el centro de atención.

Mauro Icardi, China Suárez

Pero, en medio de todo esto, los escándalos y rumores siguieron persiguiéndolos. La realidad es que la revinculación con Francesca e Isabella dejó muchos temas pendientes, entre los que surgieron la posibilidad de un embarazo. Las niñas habrían visto una habitación secreta, y la actriz les habría asegurado que se trataba de un regalo para las niñas. Esto hizo que muchos periodistas aseguraran que se trataba de un embarazo, que estarían por anunciar en las próximas semanas. Lejos de contestar las preguntas, la pareja se fue a Miami y se mantuvo en silencio.

Mauro Icardi, China Suárez

Estos rumores los mantuvo más cercanos cada día, y la China decidió hacer un romántico regalo para Mauro, que emocionó a todos sus seguidores. En su habitación de hotel, ella decoró el lugar con velas y pétalos de rosas, al igual que globos que decían "I love you (te amo, en inglés)". Con la única iluminación del televisor, que proyectaba una imagen de ambos, la actriz agregó un luminoso cartel, donde se leía "It las always you (Siempre fuiste tú)", y ambientó el lugar para pasar una noche llena de amor y cariño, como ellos siempre se demuestran en las redes sociales.

El regalo de la China Suárez a Mauro Icardi

Los usuarios no tardaron en pronunciare e incrementar el amor que ellos se entregan. Si bien las redes sociales están divididas en opiniones, desde que comenzó el Wandagate, la pareja recibe tiernos mensajes sobre su relación y los gestos que tienen con el otro. La China Suárez y Mauro Icardi no se pronunciaron sobre los rumores de embarazo, por lo que muchos consideraron posible que la noticia se diera en las próximas semanas. Mientras tanto, ellos no dudan en darse regalos y demostrarse lo mucho que se quieren.

A.E