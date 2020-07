Nequi Galotti fue la tercera y última viuda de Bartolomé Mitre, fallecido el 25 de marzo de 2020. Rosario, Dolores y Bartolomé Mitre (hijo) estuvieron de acuerdo en que Galotti sea la administradora de los bienes de el empresario hasta que la sucesión se resuelva. Pero la sorpresa se dio cuando la ex modelo se encontró con la impugnación de Esmeralda Mitre a esa decisión.

En un mano a mano con el programa Confrontados, Esmeralda habló de este accionar ante su familia y aclaró: “Yo a Nequi se lo dije en la cara. Mantenemos una buena relación. (…). Ella está muy acostumbrada a escuchar las verdades que digo y pienso. Así como digo cosas duras, no quiere decir que no la quiera, le tenga cariño, la respete. No es una opinión, es algo fáctico: no quiero que haga eso porque es mío, y no lo sabe hacer.”

Para la cantante se trata de "una sucesión casi de Estado." En ese escenario expuesto por Esmeralda Mitre ella consideró: “Mi hermano (Bartolomé hijo) no está capacitado y Nequi (Galotti) tampoco. Yo sí me creo capacitada. Tengo una carrera, estoy recibida, estudié diez años de teatro, estuve medio becada en la Sorbonne; becada en Estados Unidos por David Mamet (N. de la R.: dramaturgo, y director y guionista cinematográfico contemporáneo estadounidense) Hablo inglés, francés … Nequi no habla inglés, ni francés. Mis hermanos no hablan idiomas. Hay una diferencia. Y para manejar un patrimonio semejante hay que tener preparación. No digo que no estudió nada, no tiene estudios. Es una ex modelo. No está recibida en Letras, ni licenciada en filosofía, ni siquiera es una autodidacta intelectual o en economía. No nos podemos comparar a nivel profesional, por favor. Y lo digo con todo respeto aunque pueda quedar como un poco pedante.”

Además agregó que ella tiene “criterio jurídico y sí creo que podría ser la administradora, tampoco me interesa tanto, tiene que ser alguien neutral”. La cuestión de la neutralidad también tiene para la hija de Bartolomé Mitre otro fundamento: “ Acá hay un diario (La Nación) en el medio; "No creo que Nequi (Galotti), que es una recién llegada al diario, pueda entrar y decir acá yo voy a opinar…De última, yo sí nací en este diario ."