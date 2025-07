El impactante look de María Belén Ludueña en la gala anual a beneficio del Hospital Gutiérrez

Esta noche se realizó la onceava Gala Anual Solidaria del Hospital Ricardo Gutiérrez en el Teatro Colón y una de las invitadas más destacadas fue María Belén Ludueña.

Fiel a su estilo, la it girl lució un vestido negro muy elegante de cuello alto. Un diseño en red bordada con escote lateral y cintas diseñado por Camila Romano. Cabello suelto, accesorios en color negro y un clutch tejido en cristales que hicieron juego con el vestido. Todo combinado con un maquillaje sutil y clásico fue la elección de la periodista para completar el look.

El look de María Belén Ludueña en el Teatro Colón (Fotos: CARAS)

María Belén Ludueña volvió a demostrar por qué es una de las figuras más elegantes del ambiente. En la gala anual a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que tuvo lugar en el majestuoso Teatro Colón, la periodista deslumbró con un vestido negro de alto impacto que combinó sensualidad, sofisticación y tendencia en partes iguales.

Diseñado con una red bordada de brillos que resaltaron bajo las luces del salón, el vestido ceñido al cuerpo, de Camila Romano, marcó la silueta de Ludueña a la perfección. La sorpresa del look estuvo en los laterales: una abertura profunda a los costados, con cordones entrecruzados en forma de red, aportaron un toque audaz sin perder la elegancia que caracteriza a la comunicadora. El diseño, sin mangas y con cuello cerrado, equilibró perfectamente los elementos del conjunto, dejando que el protagonismo recayera en la silueta y los materiales.

Para completar su estilismo, María Belén eligió un peinado suelto con ondas naturales y raya al medio, que le aportó frescura y naturalidad, y stilettos clásicos. En cuanto a los accesorios, optó por un pequeño clutch negro con textura tejida, y evitó collares o aros llamativos, en línea con un estilo minimalista que dejó que el vestido hablara por sí solo.

No es la primera vez que la periodista se convierte en una de las más comentadas de la noche. A lo largo de su carrera, supo construir una imagen de elegancia moderna, en la que siempre predomina la sutileza y el buen gusto. Sus apariciones públicas suelen ser muy celebradas en redes sociales, donde sus seguidores no tardan en replicar y elogiar cada uno de sus looks.

La elección de este vestido también marcó una clara apuesta por la moda nacional de autor, con un diseño que resalta el trabajo artesanal y el detalle en la confección. En tiempos donde muchas figuras optan por firmas internacionales, Ludueña se inclina por piezas que destacan el diseño local, un gesto que también fue valorado en la gala.

Con este look en la gala anual a beneficio del Hospital Gutiérrez, María Belén Ludueña no solo volvió a marcar tendencia, sino que reafirmó su lugar como una de las mujeres más elegantes del país.

