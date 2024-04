Felipe Fort se encontró inesperadamente envuelto por un escándalo que protagonizó las noticias este fin de semana. La situación se desencadenó el pasado domingo, cuando se difundieron imágenes de una mujer (que resultó ser la suegra del hijo de Ricardo Fort) ingresando a una carnicería en La Plata, solicitando que faenaran a su perro porque estaba viejo. Un grupo de defensores de animales de la zona denunció el hecho y rescató al perro.

Luego, Ezequiel "Kelo", el rescatista de Tobías, el perro en cuestión, afirmó que Felipe Fort lo había amenazado. En declaraciones a medios, mencionó: "Recibí muchos mensajes de hostigamiento del yerno de la señora, Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort".

El influencer, por su parte, utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones. En un mensaje compartido en su perfil de Instagram, expresó: "¿Qué tengo que ver yo? No hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver, nunca tengo nada que ver".

Felipe Fort.

El joven también admitió haberse comunicado con el rescatista para solicitarle que eliminara la publicación pero porque la señora padece una enfermedad mental, no a modo de amenaza.

Felipe Fort dejó a su novia

Lo cierto es que ahora, Felipe Fort eliminó todas las imágenes que tenía junto a su pareja en las redes sociales y además dejó de seguirla. Aunque ella sí lo sigue a él. Esto generó la sospecha de que el hermano de Marta Fort volvió a estar soltero.

Felipe Fort y su novia.

Es así que entonces, no se sabe si Felipe Fort y Priscila Godoy continúan su relación aunque no quedan dudas de que el influencer quiere mantener un bajo perfil tras el escándalo del fin de semana largo.