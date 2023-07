Felipe Fort conoció a Priscila Godoy por Instagram, como lo había contado en un programa radial semanas atrás. La feliz pareja decidió hacer un viaje juntos y eligieron Paris, la ciudad del amor.

Desde la cuenta oficial de Instagram de los enamorados, compartieron fotos y videos para sus fans. Con la Torre Eiffel, recorriendo as calles parisinas y hasta incluso en una cena con música en vivo.

Felipe Fort

Felipe Fort con Priscila Godoy

Uno de los momentos divertidos que mostraron, fue cuando cantaron "I Know You Want Me" de Pitbull, la canción presentación con la que Ricardo Fort cantaba y bailaba.

El comentario de Marta Fort cuando contaron como se conoció Felipe con su novia

Marta Fort reveló que no estaba de novia, pero Felipe Fort confesó que salía con una chica que no es conocida por los medios de comunicación. Ante lo desclasificado por el joven, Migue indagó más y consultó cómo se conoció con la afortunada. Tras esto, el influencer detalló que fue por Instagram y que ella le escribió primero con un "hola".

Tras lo recordado por su hermano, Marta Fort entre risas pero también picante, fulminó a su cuñada: "Puta, pero no tarada", aseguró, dejando entrever que tal vez la novia de Felipe Fort se acercó a él por la fortuna que él tiene. "Qué linda la metáfora", expresó Migue Granados intentando cortar la tensión.

J.M