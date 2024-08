El jueves por la noche, Yanina Latorre en LAM (América) aseguró que Esmeralda Mitre estaba viviendo un complicado momento, relacionado con su salud mental, motivo por el cual se encontraría internada a la espera de un traslado a una clínica especializada. No obstante, ante esta versión, la actriz y empresaria utilizó las redes sociales para mostrarse y llevar tranquilidad.

El descargo de Esmeralda Mitre

Con un video, Esmeralda Mitre decidió hablar sobre las versiones que circulan a su alrededor. Fue mediante las cuentas de sus redes sociales que compartió el clip. Y advirtió: "Mucho más no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quédense tranquilos que estoy muy bien y les repito, fue todo mentira lo que se habló de mí en el día de ayer, en casi todos los medios de comunicación".

En cuanto al video, Esmeralda indicó que fue víctima de una maniobra de desprestigio, relacionado a sus presentaciones judiciales respecto a las empresas de su padre. "Nunca fui internada, estuve en mi casa con mi novio y amigos. Solamente fui a hacerme análisis", aseguró. De esta forma, la mujer volvió a denunciar sobre el proceso judicial que lleva a cabo contra miembros de su familia y esbozó la versión de que esta versión sobre su salud está vinculado a esto.

La versión de Yanina Latorre sobre la salud de Esmeralda Mitre

El jueves por la noche, Yanina Latorre brindó detalles acerca del presunto complicado momento que atraviesa Esmeralda, que habría salido a la luz luego de un pedido legal por parte de la madre de la actriz, Blanca Isabel Álvarez De Toledo, luego que supiera que su hija vivía en la “indigencia”.

“Esmeralda no tiene gas, en su casa no hay agua caliente y no tiene para comer. En su casa no hay heladera, no tiene nada, le quedó el departamento en muy malas condiciones y el auto. Al principio la mamá intentó acercarse, fue complicado el vínculo y le mandaba dinero y comida para que ella se alimente”, detalló la panelista.

En esa linea, Latorre indicó que ante esta situación la mujer fue traslada a una clínica para "tranquilizarla" y luego sería trasladada a una institución especializada. "Parte de este entorno que está ayudando a su madre, estaban reunidos con los psiquiatras de (una clínica especializada) para llevarla allá. No se sabe si mañana, pasado, o una semana, porque primero tiene que estar internada y tiene que hacerse todos los análisis. Y un psiquiatra de la clínica tiene que dar la orden de internación porque ella no está en condiciones de pagarlo”, afirmó.