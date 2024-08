Ana Rosenfeld es una de las abogadas más prestigiosas de nuestro país, de hecho es apodada como "El Terror de los Maridos" debido al éxito que tiene a favor de las mujeres cuando se trata de una separación o un divorcio.

La letrada siempre tuvo una gran participación en la esfera mediática y, ahora que volvió al ruedo, aprovechó para hablar de un asunto de sumo conocimiento, pero que nunca había sido confirmado. De esta manera, la famosa abogada asistió al programa de streaming de Ángel de Brito y habló de su enemistad con alguien del mundo del espectáculo.

Ana Rosenfeld

Ana Rosenfeld reveló que una persona del medio tenía intenciones de lastimarla

En el programa de streaming de Ángel de Brito, la abogada de los famosos confirmó su enemistad con un personaje muy reconocido del mundo del espectáculo. Así, Rosenfeld se sinceró y decidió hablar del fuerte cruce que tuvo con Yanina Latorre hace unos años.

Asimismo, la letrada confirmó que nunca se reconcilió con la integrante de LAM y dijo: “Yo no soy Dios para perdonar, ella mintió, la Justicia la condenó. Éramos amigas, el Día del Amigo lo pasábamos juntas y ella dijo ‘nunca reconozco una amistad como la que nosotras dos tenemos”.

Y continúo relatando: “Más allá de eso que a mí no importa la amistad de ella…Tuvimos la oportunidad de que ella me aclarara lo que dijo ‘yo les creo a las clientas’. Ella tendría que haber leído los expedientes, ella directamente largó una catarata de basura en contra mía”

Yanina Latorre

“Esa basura la pude usar para comprobar que esa mujer no tenía una opinión, sino que quería lastimarme. Los juicios que yo les hice a mis clientas fueron después de sus juicios y me tocaba cobrar a mí, no sé si la gente trabaja gratis, pero yo no”, sintetizó la letrada en relación a Yanina Latorre.

De este modo, Ana Rosenfeld reveló su enemistad con Yanina Latorre, quien solo buscaba lastimar su reputación en el medio.

N.L