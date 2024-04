Juliana Awada cumplió 50 años y lo festejó a lo grande en la quinta privada "Los Abrojos", ubicada en Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, que es el "lugar en el mundo" de Mauricio Macri. El ex Presidente y la empresaria utilizan el lugar para pasar los fin de semana.

La fiesta contó con 200 invitados y se realizó en el jardín de la residencia. El festejo tuvo muchas sorpresas, incluyendo la presencia de un gran DJ. En cuanto a la decoración, la empresaria optó por unos faroles chinos como detalle, que le dieron un estilo de hippie chic a la celebración de un número importante en su vida.

Los 50 años de Juliana Awada fueron celebrados de manera muy íntima y contaron con varios invitados, entre ellos las amigas de toda la vida de la empresaria y también su cuñada, Yanina Solnicki, esposa de Daniel Awada. La ex Primera Dama de la Nación es amante de la moda, por lo que el look de su cumpleaños sorprendió a todos, como suele hacer.

El espectacular look de Juliana Awada para festejar sus 50 años

La empresaria siempre sorprende con los atuendos que elige, y su cumpleaños número 50 no fue la excepción. La ex Primera Dama de la Nación optó por un look súper sexy que la mostró de una manera diferente, luciendo una mini falda que resaltaba sus increíbles piernas.

Juliana Awada con Facundo Garayalde

Juliana Awada llevó un vestido con tirantes finos estilo Charleston en tono claro. En cuanto al peinado, eligió un look natural con el cabello suelto y ondulado. El maquillaje fue clásico pero con un toque audaz para la ocasión, complementando su outfit de manera elegante y moderna.

AF.