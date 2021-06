Este es el clima astrológico para el 9 de Junio del 2021

Venus y Marte en Cáncer, por un lado potenciando el amor familiar, los vínculos. Por otro, los cancerianos, escorpianos y piscianos que andaban con algunos problemitas de salud esta semana sienten una importante mejoría. Júpiter en los primeros grados de Piscis también acompaña el éxito de los piscianos. Consejo de astrologo amigo para los tres signos de agua (cáncer, escorpio, piscis): déjense de lamentar por lo que no fue y enfóquense en todo lo que puede llegar a ser.

HOY es Tierra galáctica Roja en el Calendario Maya

Los temores se desvanecen cuando los enfrentas y comienzas a actuar. Antes de comenzar a hacer, uno se enfrenta a muchas dudas y temores. El miedo al fracaso, temor a no superar las expectativas de los demás. La inseguridad de no saber si para aquello en lo que uno está invirtiendo tiempo y energía va dar resultado. Sin embargo, cuando uno comienza a actuar todos esos temores se desvanecen, como un fantasma que se le saca la sábana. Cuando no los enfrentas, los miedos se hacen más grandes y crecen en tu mente. Pero cuando te haces cargo y los enfrentas, huyen corriendo.

AFIRMACION DEL DIA

Enfrento cada uno de mis dudas y temores sabiendo que me guía un Poder Superior a mi.

www.brujitomaya.com