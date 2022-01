Esteban Bullrich y otros famosos que padecen ELA, la enfermedad por la que falleció Martín Carrizo

Esta mañana, Martín Carrizo, hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo, murió a los 50 años de edad. El músico, desde hacía años se encontraba batallando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017.

Como él, hay otros famosos que le están haciendo frente a la ELA.

Esteban Bullrich.

En abril de 2021, el exsenador publicó en sus redes, una carta que le envió al Senado comunicando que padecía ELA. Desde ese día, Esteban Bullrich muestra constantemente cómo pelea contra esta enfermedad degenerativa que no tiene cura. Su publicación más actual en Instagram es de hace cinco días, donde se lo ve paseando junto a su hija, que lo lleva en silla de ruedas. "Felicidad", escribió el político.

El comunicado de Esteban Bullrich.

Juan Carlos Unzué.

Al exfutbolista español -que hasta ha llegado a dirigir equipos como el F.C. Barcelona-,le diagnosticaron ELA en 2019, a los 52 años. La noticia la dio en una conferencia de prensa, donde además anunció que dejaba el fútbol. Desde ese momento, además de luchar contra la enfermedad, trata de visibilizarla y que los políticos de su país se comprometan para que quienes la padecen puedan hacerlo de una mejor manera.

Steve Gleason.

El exjugador de fútbol americano, del New Orleans, Saints, fue diagnosticado con ELA en 2011. Al poco tiempo nació su primer hijo, Rivers. El deportista no dejó perdió las esperanzas de una vida feliz y en 2018, tras un proceso de fertilización in vitro, nació su segunda hija, Gail. En sus redes sociales, Steve Gleason publica su día a día en familia.

Como ellos, fueron varios los famosos que dieron batalla al ELA. Una de las historias más destacadas fue la de Stephen Hawking, a quien se la detectaron a sus 21 años y falleció a los 76.