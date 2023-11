Esteban Trebucq se encuentra en el ojo mediático tras los rumores que circulan acerca de su vida sentimental, sobre supuestos romances con Lilia Lemoine, y Coki Ramírez. Recientemente, el periodista político fue vinculado con la cantante, quien se especulaba que estaba en una relación con Marcelo Tinelli. Según ‘Intrusos’, la supuesta pareja se mostró muy cariñosa, indicando un fuerte acercamiento entre ellos: “Miren cómo se abrazan, yo no me abrazo así con un compañero de canal. Se hace la que no, pero hay algo”.

Esteban Trebucq

Esteban Trebucq desmintió los rumores de romance con Lilia Lemoine

En una entrevista con Eduardo Feinmann, Esteban Trebucq dio detalles de su situación sentimental y desmintió rotundamente los romances a los cuales está vinculado: “No lo puedo creer, es un delirio. ¿No estás al aire, no?”, respondió con sorpresa el periodista ante las consultas del conductor de ‘Radio Mitre’.

El periodista de A24 negó enfáticamente cualquier relación sentimental con la diputada de ‘La Libertad Avanza’, bromeando sobre los múltiples rumores que circulan acerca de su vida amorosa: “Tengo más novias que días de la semana, no sé cómo hago. Todos los días cambio de novia, no sé cómo hago. Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramírez y ¿ahora ya cambió? Es una cosa de locos”.

"No estoy de novio con nadie. Si quisiera salir con María Isabel Sánchez no tengo tiempo. Estoy casi todo el día con mi hija, tengo tres trabajos, vos lo sabés, Eduardo. Te juro que no lo puedo creer", expresó Esteban Trebucq, aclarando las especulaciones de romance con Lilia Lemoine.

P.C