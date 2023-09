Coki Ramírez sorprendió a todos en la pista de Bailando 2023 de América TV cuando, en medio de la emisión en vivo, lanzó una pregunta picante al periodista Esteban Trebucq. La cantante cordobesa notó la presencia del conductor de "La cruel verdad" de A24 y generó un momento inesperado ante la mirada atenta de Marcelo Tinelli y el publico presente.

Durante la transmisión, Zaira Nara hizo una observación humorística: "Yo tengo un montón de amigos para Coki porque si Marcelo está medio distraído ahí con el Tirri". Aprovechando la oportunidad, Marcelo Tinelli preguntó con curiosidad: "Usted tendría alguien para Coki, ¿sería un polista?". La cordobesa respondió de inmediato: "No, no son mi estilo Zaira". Ante la insistencia de la modelo, la cantante agregó sin rodeos: "Marcelo, ponele".

Zaira bromeó sobre la distracción de Marcelo Tinelli y mencionó que él pasa mucho tiempo con su primo, lo que llevó a la cámara a captar la presencia de Esteban Trebucq en el estudio. Aprovechando la situación, Coki Ramírez lanzó la pregunta directa: "¿El Pelado Trebuqc está soltero?". Esto provocó que el animador se acercara al periodista, quien se mostró sorprendido pero respondió con una sonrisa: "Estoy soltero, sí".

Después de este inusual episodio, Esteban Trebucq compartió sus impresiones en una entrevista con PrimiciasYa. El conductor de A24 calificó la experiencia como "muy divertida" y afirmó que conoce a Coki Ramírez de los pasillos del canal, sugiriendo que todo forma parte del espectáculo televisivo. En cuanto a ese momento en la pista de Marcelo Tinelli, describió la situación como amena y auténtica, destacando que lo que se vio en pantalla reflejó lo que realmente sucedió.

Quién es Esteban Trebucq, el periodista que fichó Coki Ramírez

Esteban Trebucq, de 47 años, se ha ganado el apodo de "El Pelado de Crónica" y actualmente se le conoce como "El Pelado de América" debido a su rol como conductor en el programa "La Cruel Verdad" en A24. Destacado por su estilo sin tapujos, cada una de sus respuestas se convierte en un titular, una declaración que podría fácilmente encabezar un zócalo televisivo, atrayendo la atención de los espectadores y manteniéndolos sintonizados en el mismo canal.

Esteban Trebucq.

Esteban Trebucq en conversación con CARAS se definió a sí mismo como un defensor de la incorrección, desafiando constantemente los estilos periodísticos convencionales. "Me aburre el lugar común, y la mayoría del periodismo hace un culto del lugar común. Me considero un tipo políticamente incorrecto. La incorrección me divierte. A mí los políticos me aburren. Quieren venir a mi programa y los entrevistamos a todos. Dicho eso: la mayoría me aburre, porque está todo ‘coacheado’, industrializado. Por eso prefiero hablar más con la gente en la calle que entrevistar a un político", expresó en aquella oportunidad cuando recibió a nuestra revista en su hogar de Palermo.

AM