Cuando vincularon sentimentalmente a Marcela Pagano (candidata a Diputada Nacional por el espacio de Javier Milei), con Esteban “El Pelado” Trebucq, conductor de “La Cruel Verdad” por América TV, ella salió rápidamente a desmentirlo.

“A Esteban lo conozco y le tengo un cariño enorme. Sé que tiene muy buen gusto por las mujeres, y te puedo asegurar que yo no soy su tipo. Y él tampoco es mi tipo. ¡Eso nos convirtió en buenos amigos! (Risas). Imaginate para una mujer soltera como yo, que no tiene hijos, sin ningún compromiso, ¿cómo no contaría públicamente si estuviese enamorada? No hay mejor estado que estar enamorada y que haya reciprocidad. Pero no es mi caso desde hace unos cuantos años”, comenta.

Marcela Pagano: tan liberal en la política como en el amor

Marcela Pagano profundiza detalles de su actualidad sentimental. “En el plano amoroso, me cuesta mucho el compromiso. Soy muy liberal, no tengo horarios fijos, ni para levantarme ni para acostarme. No me gusta que nadie me imponga nada. Me cuestan mucho las negociaciones, me gusta estar donde realmente disfruto y no hago cosas por obligación. ¡Eso en lo personal es un problema! (Risas). Uno tiene que estar muy enamorado para poder negociar su forma de ser. Mi última relación importante la tuve entre los 30 y los 33 años, con un productor periodístico de un canal, que hoy está felizmente en pareja y tuvo una bebé. Fue mi último gran amor, después no me volví a enamorar. Tuve solo relaciones que no fueron significativas para mí”, dice.



Marcela Pagano canceló su casamiento faltando tres meses

La candidata a diputada reveló una vivencia de su pasado. “Siendo más joven estuve muy cerca de casarme y me agarró como una suerte de fobia cuando me di cuenta qué significaba verdaderamente el ‘Para toda la vida’. No sentí que me representaba y cancelé el casamiento faltando tres meses para celebrarlo. Tenía el vestido de novia, el salón… Todo”, afirma.



Marcela Pagano está soltera y feliz. No quiere forzar las cosas: “Me considero una mujer muy disruptiva. Nunca se me presentó como objetivo de vida casarme y tener hijos. Respeto y admiro a las mujeres que tienen tan clara esa meta. Yo trato de viajar tres veces por año, por placer y porque estudio la cultura de cada lugar. Tampoco me considero arraigada a los vínculos, soy muy despojada. Y para una pareja es difícil comprender mi forma de ser”, explica.



