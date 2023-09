Esteban Trebucq (47) se hizo conocido como “El Pelado de Crónica” y ahora es “El Pelado de América”, desde que conduce “La Cruel Verdad” en A24. Es abanderado de la incorrección y cada respuesta que brinda es un título, un enunciado que perfectamente podría conformar un “zócalo” televisivo (Letrero que sintetiza un tema, tiene “gancho” e invita a seguir sintonizados en el mismo canal).

“Me aburre el lugar común, y la mayoría del periodismo hace un culto del lugar común. Me considero un tipo políticamente incorrecto. La incorrección me divierte. A mí los políticos me aburren. Quieren venir a mi programa y los entrevistamos a todos. Dicho eso: la mayoría me aburre, porque está todo ‘coacheado’, industrializado. Por eso prefiero hablar más con la gente en la calle que entrevistar a un político”, dice el periodista que recibió a CARAS en su coqueto departamento de Palermo, donde vive de lunes a viernes, ya que los fines de semana se instala en su casa de su adorada City Bell.

Esteban Trebucq.

Esteban Trebucq ganó un Martín Fierro y le entregaron un premio en el Palacio de Westminster, Londres.

Esteban Trebucq posa con sus dos premios más importantes: el Martín Fierro a Revelación por Crónica 2020; y el Orion Star Awards 2022 entregado por un organismo de la ONU que destacó su trabajo y el de Crónica TV por su valor humanitario en Sudamérica.

“Esta última distinción me fue entregada en Londres, en la Cámara de los Comunes, en el Palacio de Westminster. Viajé para recibirlo con mi hija mayor, Delfina, de 16 años (También es padre de Lupe, de 6). Tuve que dar un discurso en inglés… Hablo pésimo, imaginate. Pero me puse a estudiar, lo ensayé y todo. El discurso duró tres minutos. Mi hija, que habla inglés, me dijo que fue un desastre (Risas)”, agrega el periodista que tiene cuatro tatuajes: dos con los nombres de sus hijas en los bíceps, otro en el antebrazo (Un diseño con flores); y en un tobillo el escudo de Albatros, el club de rugby de La Plata en el que jugando se quebró dos veces precisamente esa parte de la pierna.

Esteban Trebucq.

Sobre su particular forma de hacer periodismo, Trebucq dice: “Mi estilo es auténtico. Yo soy así todo el tiempo y en todos lados. Como soy en la TV soy en la vida. No hay un personaje. Soy histriónico y verborrágico”, asegura.

Por qué Esteban Trebucq no googlea a sus invitados y se enoja cuando le inventan romances

Cada vez que se enciende la cámara, el “Sello Trebucq” (guste o no) se impone. “Estoy en contra de la industrialización del comunicador. Yo soy diferente porque no escribo nada de lo que voy a decir, no tengo papeles, no trabajo con rutinas, no uso Teleprónter (especie de apuntador electrónico), no googleo a los invitados. Yo no miro todo el tiempo a la cámara. No digo que esté mal. Pero a mí no me gusta”, confesó.

Frente a los rumores que lo vincularon sentimentalmente con la periodista Marcela Pagano (Candidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio político de Javier Milei), Trebucq aclaró en su programa El Observador FM 107.9: “Ella es divina. Nos conocemos, pero no hay ninguna relación más allá del respeto. Si fuese cierto, lo diría. Dejen de inventarme romances, ¡por Dios!”.

Con relación a las personas que admira, el periodista señaló: "Aunque resulte muy pedante, te digo que a mí me cuesta admirar a la gente. Salvo a grandes personalidades de la Humanidad. Por ejemplo admiro a Winston Churchill (Primer Ministro del Reino Unido de 1940 a 1945). A otra personalidad que admiro profundamente es a Raul Alfonsín, porque peleó por la libertad y la Democracia en plena Dictadura (A Trebucq se le llenan los ojos de lágrimas). Me emociona Alfonsín, tenía muchos huevos".



No obstante. aseguró que si admira a algunos periodistas argentinos: "A los consagrados, los conozco desde hace cuatro años. Admiro más a los editores, que son los que tienen medios y conocen de periodismo. Soy autodidacta, la calle me enseñó mucho. Soy un adicto al trabajo y me quedé pelado por eso. La gente que trabaja en diarios lo sabe: se labura todo el día. No hay domingos ni feriados. Hay dos máximas que tengo y que pueden ser refutadas, eh… ¡No es que me tirás las Tablas y escribo los Mandamientos! Pero para mí, la persona que cree en los horarios no es periodista. Y la que no pasó por la gráfica tampoco es periodista. Ojo, para mí, eh...".

Por otra parte, reveló qué hace para desconectarse de la presión laboral: "Me encanta ir a ver rugby y navegar. Tengo un velero, chiquito. Siempre me gustó la náutica. Y cuando puedo voy a la cancha a ver a Estudiantes con mis dos hijas: me invitan a ir al palco, a los mejores lugares, pero siempre vamos al lado de la tribuna. Para ver la hinchada, las banderas… Nos gusta más".

Por qué Esteban Trebucq rechazó ir al Bailando 2023

"Ser un padre presente es difícil, es el gran desafío. Desde que estoy en la tele, a mi hija mayor la veo menos, y por diferentes circunstancias mi hija más chica hoy vive conmigo. Soy padre los siete días de la semana, padre y madre por momentos. Estoy aprendiendo… A mi hija mayor no le gusta la exposición ni aparecer en fotos; y le da vergüenza que esté en la tele. Me pidió que no vaya al “Bailando…”, programa en el que me propuso participar el propio Marcelo Tinelli. Mi hija no quería y eso fue determinante. Pero igualmente no sé bailar, no es mi perfil, no podía hacerlo. Se lo agradecí a Marcelo. Lupe, mi hija más chica, va a la tele conmigo, conoce a todos en el canal, pero le molesta si la gente me pide fotos. Son ambas de perfiles muy bajos", manifestó.

Esteban Trebucq.

Y sobre la posibilidad de hacer política, dijo: "Varias veces y siempre dije que no. No creo que sea lo mío. Hasta gente vinculada al peronismo me ofreció participar. No voy a contar quién porque no corresponde. No me sentiría cómodo siendo diputado o senador. Tengo miedo de terminar formando parte de algo que siempre critiqué, de un sistema que empobreció al país".

Trebucq dejó de viajar en tren porque se compró un Alfa Romeo y dice que no es un hombre recomendable para estar en pareja

"Usted venía a trabajar a Capital en tren desde La Plata y sigue teniendo buena llegada en barrios muy populares, haciendo notas en la calle con la gente. Ahora anda en un auto de Alta Gama", preguntó el periodista.

Como respuesta, el comunicador mencionó: "Sí, tengo un Alfa Romeo. Yo admiro a la gente económicamente rica, porque quiero hacer plata. Detesto la cultura del “pobrismo” y reconozco que hoy me va bien. Ojo, no estoy salvado, pero me va bien. Tengo una linda casa en City Bell, alquilo un departamento en Palermo, tengo un barquito… ¡Pero laburo todo el día y trato de no perder mi esencia!".

"Sus hijas son producto de diferentes relaciones. En la actualidad está soltero: ¿Cómo es con las mujeres?". "No soy romántico, pero sí un gran encarador… No me considero un hombre recomendable para andar en pareja. Para qué te voy a mentir (Risas)". respondió.

"¿Esa es “La Cruel Verdad” de su vida?", consultó el notero. "Sí, “La Cruel Verdad” es que mi vida es un quilombo (Más Risas). Duermo poco, voy y vengo todo el tiempo, nunca tengo sexo. Nada… Mi vida es un quilombo", sentenció Esteban Trebucq.



@fabicataldo_

Producción: Alicia Blanco

Fotos: E.Pages/Perfil

Agradecimientos: Styling: Gabriela Aldave. @teranargentina; @giesso; @jeumontfrance; @luxurytennessee.