Coki Ramírez y Marcelo Tinelli siempre se mostraron muy cómplices públicamente. Las bromas que los dos hacían en la pista dejó entre ver que podría haber un romance entre ellos. Recientemente, los protagonistas se encontraron en la alfombra roja del Bailando 2023.

La cantante habló con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina" sobre la emoción de volver a la pista del Bailando. También se sinceró con respecto a la relación con el conductor, cómo fue su reencuentro en la foto del Bailando y qué hay de falso o verdadero en los rumores de romance.

Qué le dijo Marcelo Tinelli a Coki Ramírez en la foto del Bailando 2023

"En la foto hubo un encuentro… Pero te digo la verdad, lo que pasó y pasa con Marcelo nunca fue un acting. La realidad es que nos vemos y hay algo como que nos hace reír mucho y como que habláramos con los ojos, hay una conexión impresionante", expresó la cantante.

"Yo le digo a Marce 'cómo puede ser que nos quedemos así'. Lo veo en un momento hermoso, lo veo superconectado con su alrededor. Me dijo que está soltero y solo", se confesó la participante del certamen.

"Nos reencontramos en la foto del Bailando y lo que más me llamó la atención fue que esta vez él me encaró con un secreto a mí. No puedo contar lo que me dijo por qué es inreproducible. Yo le dije, 'no te puedo creer', 'bueno, cuándo', 'dale estamos solteros'", acotó Ramírez.

Marcelo Tinelli y Coki Ramírez

La periodista le consultó sobre si lo volvió a ver a Marcelo y la cantante respondió: "Después de eso no nos volvimos a ver así que nos veremos en vivo. Y no sabemos todavía cuando bailamos, pero la previa va a ser muy muy muy fuerte… Espero no olvidarme la coreo".

"Este año que los dos estamos solteros supongo que vamos a ir viendo y la gente va a ver como irá evolucionando esto. Yo estoy igual de confundida que la gente, no sé que va a pasar, pero esperemos que esta vez se concrete", dijo Coki Ramírez. "Si se da, que fluya", cerró la entrevista.

AF.