Todo lo que está sucediendo con la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón puso sobre la mesa la discusión de qué es abuso y cómo se puede frenar. En Mañanísima estaba analizando la denuncia del joven de 30 años cuando Estefi Berardi recordó las situaciones de acoso callejero que sufrió.

Los panelistas del programa se sumaron al debate sobre la importancia que representa alzar la voz frente a una situación de abuso y Berardi reveló cómo reaccionó frente a un hombre que la quiso tocar en el subte. "La historia de Lucas es tremenda. Yo nunca fui abusada, pero acosada, mil veces. En la calle ni te cuento, tengo mil historias. Me han manoseado por la calle un montón de veces", comenzó la panelista.

Estefi explicó que su abuela siempre le recomendó caminar cerca del cordón y no de las puertas de las casa "Por si me meten adentro de una, me decía que vaya por el medio". En una de las tristes escenas que sufrió, estaba yendo a un cyber, teniendo en cuenta las indicaciones de su abuela, cuando "En una esquina me encierra una trafic blanca y abre la puerta. Yo me vi secuestrada. El tipo de la camioneta se baja, me toca el c..., la teta, me toca todo el cuerpo. Yo tenía 14 años".

Continuando con las anécdotas, Estefi Berardi recordó cuando era bailarina de Diego Torres y debía viajar en subte todas las tardes para regresar en su casa. El subte es uno de los transportes públicos donde los hombres con malas intenciones aprovechan para tocar sin consentimiento a las mujeres.

Estefi Berardi

"Entonces un día me calenté, y dije 'el próximo que me meta una mano, me doy vuelta y le meto una trompada en la cara'. Y le pegué a uno. Le pegué y le tiré los lentes al piso. La gente se quedó mirando y nadie se metió. Nadie hizo nada. Después de darle la piña me arrepentí, porque me quedé con miedo", finalizó Estefi Berardi.

OL.