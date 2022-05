Estefi Berardi reveló que la cuenta de Instagram de Candelaria Perrots es trucha

Rodrigo De Paul habría engañado a Tini Stoessel con Candelaria Perrots, una modelo uruguaya, hija de un empresario que vive en Galicia. Sin embargo, Estefi Berardi descubrió un detalle que nadie esperaba. Tal como si fuese una novela, la angelita reveló que no existe Candelaria Perrots.

Estefi Berardi se comunico con Dani Aramburu, quien al parecer es la joven que aparece en todas las fotografías del perfil de Candelaria Perrots. Le preguntó si la cuenta estaba usando sus fotos y la respuesta fue: "Hola! si, Candelaria Perrots no existe".

Dani Aramburu.

Pero eso no es todo, Dani Aramburu agregó: "Lleva usando mis fotos durante casi dos años pero me tiene bloqueada en todo y a todos mis conocidos asique no hay manera de pararla". De esta forma Estefi Berardi descubrió que Candelaria Perrots sería una persona inventada, pero ¿cuál sería el fin de todo esto?

Dani Aramburu le contó a Estefi Berardi lo sieguiente: "He visto todas las noticias, me han mandado muchos Tiktoks también. No entiendo de dónde habéis sacado esa información pero es imposible. Nunca estuve en ningún bar con Rodrigo De Paul".

La publicación de Estefi Berardi.