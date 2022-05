Estefi Berardi se hizo un cambio de look rotundo: "Casi lloro"

Estefi Berardi se convirtió en una de las personalidades más polémicas en este último tiempo. La panelista de "LAM" se desenvuelve como pez en el agua cuando se trata de las redes y entendió muy bien el juego de formar parte del programa de Ángel de Brito.

Fiel a su estilo, Estefi Berardi utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar que estaba por hacerse un gran cambio de look. En sus redes compartió el proceso paso a paso, pero el resultado fue increíble, nunca antes la habíamos visto con ese color en su cabello.

La panelista de "LAM" paso de rubia a morocha en cuestión de horas. Para expresar lo que sintió al verse nuevamente con su color natural, escribió: "Casi lloro de la emoción cuando me volví a ver con mi color natural y real. Hacia mucho quería hacerlo, pero no me animaba. Y no puedo estar más feliz con el resultado".

Pero como si eso fuera poco, Estefi Berardi manifestó que detrás de un cambio de imagen siempre hay algún proceso por detrás: "Creo que los cambios de look, tienen que ver mucho con nuestra personalidad y con cómo nos sentimos con el momento que estamos transitando".

El nuevo look de Estefi Berardi.

La reacción de Ángel de Brito al ver a Estefi Berardi Morocha

Como era de esperarse, el increíble cambio de look de Estefi Berardi causó sorpresa en sus compañeros de trabajo. Ángel de Brito manifestó su impresión al verla morocha y expresó: "Te veo parecida a alguien ahora así morocha, estoy tratando de encontrar a quién. Un poquito a Majo Martino, un poco a Cinthia Fernández".

Estefi Berardi le contestó: "Ay no me digas Ángel. No me gusta parecerme a nadie". A lo que el conducto le respondió con su ácido sentido del humor: "No, sos única e irrepetible, quedate tranquila".