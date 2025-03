La China Suárez tuvo un especial festejo de cumpleaños, junto a sus hijos Magnolia y Amancio Vicuña. Mientras que Rufina disfruta de Japón, su mamá tuvo una elegante cena y exclusiva fiesta con sus seres queridos. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores postales del evento, donde mostró todos los detalles y looks de los invitados. Sus seguidores quedaron impactados con el tierno look royal de su hija de 7 años, quien supo marcar su estilo gracias a los conocimientos de Eugenia Suárez.

Amancio, Magnolia Vicuña y la China Suárez

Con un estilo little royal, Magnolia Vicuña lució un elegante look para el cumpleaños de la China Suárez

Magnolia Vicuña siempre está abrazada a su mamá, la China Suárez. El cariño que ambas se tienen se puede ver en la cuenta de Instagram de la actriz, quien no duda en compartir los mejores momentos con sus hijos. El día de su cumpleaños, el pasado 9 de marzo, no fue una excepción. Mauro Icardi le organizó una exclusiva y lujosa cena con fiesta, donde la artista mostró dos looks increíbles. En ella, estuvieron invitados los amigos y familia, y no faltaron sus hijos: Amancio y Magnolia Vicuña.

Los niños posaron frente a las cámaras y junto a su mamá, y la familia completa eligió un estilo imperial, como la temática del evento. Por un lado, la China lució un wedding dress con cuello de tul, mangas largas y detalles de brillos en la parte superior; resaltando ese look de princesa. Por el otro, Amancio se puso de gala y lució un elegante esmoquin, que le permitió bailar y divertirse junto a sus amigos de la misma edad.

Amancio, Magnolia Vicuña y la China Suárez

Sin embargo, la que llamó la atención de la noche fue Magnolia, quien le dio una vuelta original al estilo little royal. La pequeña de 7 años decidió ir por un vestido terracota, con un diseño cuadrille y bolados. El mismo finalizaba con una estampa elegante, que le combinaba a la perfección con el cinturón negro con hebilla dorada. Finalmente, eligió abrigarse con medias largas negras, y dejó su pelo claro suelto al viento.

El look de Magnolia Vicuña

Magnolia Vicuña recibió muchísimos comentarios de halago por parte de los seguidores de la China Suárez. Con un vestido tendencia, continuó con ese estilo modern royal que su madre había propuesto para su especial cumpleaños 33. La niña se convirtió en una de las mini influencers de este último tiempo, gracias a los consejos que la actriz le fue dando y ella fue adoptando. Muchos amantes de la moda pudieron notar que Magnolia conoce las novedades del mundo fashionista y no duda en ponerlo a prueba en todos los momentos.

A.E