La China Suárez vivió una noche única en su vida, gracias a Mauro Icardi. El futbolista le organizó su fiesta de cumpleaños, donde reunió a sus seres queridos en una exclusiva cena de gala. Sin embargo, el evento no fue felicidad para todos. Wanda Nara se pronunció, en medio de las polémicas y del divorcio en Italia, y destrozó a su expareja por haberle hecho ese regalo.

La China Suárez y Wanda Nara

Los dichos de Wanda Nara contra Mauro Icardi por el cumpleaños de la China Suárez

Según informaron en Puro Show, en los últimos días, Wanda Nara y Mauro Icardi se encontrarán en Milán, Italia, para llevar a cabo el divorcio, que podría tener un punto a favor del futbolista, quién presentará pruebas contundentes sobre el adulterio de la modelo. Esto, en el país europeo, se considera un agravante, por lo que complicaría a Wanda.

Mauro Icardi, Wanda Nara y La China Suárez

Sin embargo, antes de esto, el deportista celebró junto a la China Suárez el cumpleaños 33 de la actriz. Para eso, organizó una lujosa fiesta estilo imperial, donde su novia lució los brillos y fue el centro de atención. Toda su familia y seres queridos, compartieron las inéditas imágenes del festejo, donde a ambos se lo ve muy contentos y enamorados. Con dos cambios de look, deliciosa comida, y baile para todas las edades, la artista se alejó de las polémicas para darse una noche especial.

La China Suárez y Mauro Icardi en la fiesta de cumpleaños

Esto habría desatado el enojo de Wanda Nara, quien no dudó en compartirlo con su círculo cercano. En las últimas horas, la panelista Majo Martino leyó un mensaje de una fuente cercana a la modelo, donde expresó la indignación de ella por el festejo de cumpleaños y el rol que cumplió Mauro Icardi. “Ella dice que fue una mersada, tipo casamiento. Debe la cuota de la obra social, no paga alimentos desde octubre del 2024, no viene a pasar tiempo con sus hijas. No viene a los cumpleaños que lo invitan y ni siquiera manda un regalo a sus hijas”, expresó.

De esta manera, expuso que no viajará a Milán a hacer el divorcio, ya que se superpone con las pericias psiquiátricas de su hijo Benedicto, pedidas por la causa que denunció el Colegio Lincoln. Según informó la periodista de Puro Show, ya hicieron la justificación correspondiente por ausencia ante las autoridades de la Justicia italiana; por lo que el reencuentro no se daría. Wanda Nara y Mauro Icardi continúan escalando en la guerra judicial, mientras expresan sus enojos por las redes sociales. Muchos usuarios se encuentran divididos por los bandos, y expresan su apoyo en diversos comentarios.

A.E