El escándalo está servido, Yanina Latorre, siempre picante en sus opiniones, no se guardó nada y arremetió contra Mauro Icardi por su rol en el cumpleaños de Magnolia Vicuña, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Cumpleaños de Magnolia Vicuña

El festejo de la pequeña, que cumplió 7 años este viernes 7 de febrero, se realizó por separado, marcando una clara distancia entre sus padres. Mientras que Vicuña habría propuesto un lugar neutral o celebrar en la casa de alguno de los dos, la actriz se mantuvo firme en su decisión, el festejo sería en la casa de Icardi.

Yanina Latorre explotó contra Mauro Icardi por el cumpleaños de Magnolia Vicuña

Desde Miami, donde se encuentra de vacaciones, Latorre reveló detalles que no tardaron en encender la polémica. “Mauro llegó hoy y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, comentó la panelista de LAM a través de sus redes sociales. Su indignación se debe a que, según sus dichos, el futbolista no tuvo la misma atención con sus propias hijas.

Yanina Latorre

“O sea, Mauriño, no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés al menos no lo muestres”, disparó Latorre con su característico estilo sin filtro.

Pero no se detuvo ahí. La panelista también apuntó contra la China Suárez y su actitud en medio de la situación. “Y sumale, que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda y sus hijas (que deben sufrir de ver todo esto)”, agregó, refiriéndose a la actriz y su constante exposición en redes sociales.

Yanina Latorre

“Una buena mina, ¿sabés qué haría? Le dice ‘hablá, llamalas, plantate en la casa, visitarlas’. Pero no… Y si todo esto no pasa, no muestres nada. Todo es para provocar”, cerró Latorre, dejando en claro su postura y avivando una nueva controversia en el mundo del espectáculo.

Con estos cruces, los protagonistas de esta historia, Yanina Latorre, Mauro Icardi, la China Suárez, Benjamín Vicuña y Wanda Nara, vuelven a quedar en el ojo de la tormenta mediática. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y deja en evidencia las tensiones y conflictos en torno a la exposición pública de sus vidas personales.

N.L