La China Suárez deslumbró durante la imponente celebración de su cumpleaños 33. Mauro Icardi fue el encargado de organizar una cena con los seres queridos de la actriz, quienes se vistieron de gala para disfrutar de una riquísima comida y posterior baile. Sin embargo, en las redes sociales, los usuarios no dudaron en destacar los dos looks que ella lució durante la noche. Entre brillos y un estilo princesa bien marcado, Eugenia Suárez se volvió la agasajada más comentada del pasado domingo 9 de marzo.

De princesa a puro brillos: los dos looks de la China Suárez para su cumpleaños

El pasado 9 de marzo, la China Suárez celebró su cumpleaños, en una exclusiva cena organizada por su pareja Mauro Icardi. En medio de los escándalos con Wanda Nara, la actriz tuvo la posibilidad de reunirse con sus seres queridos en una noche lujosa y de temática princesa. Todos se vistieron de gala, mientras que la agasajada lució dos increíbles looks que la hicieron brillar. Desde un vestido largo y claro hasta uno cortito y negro, los amigos y familia de Eugenia Suárez no dudaron en mostrar los outfits en las redes sociales, y los usuarios quedaron fascinados.

Los dos looks de la China Suárez

Al principio de la noche, lució un estilo wedding dress con cuello de tul. El vestido largo era de un color claro, y contaba con una especie de corset de brillos que dejaba ver el interior del mismo por su transparencia. El mismo era mangas largas, y con detalles elegantes en las puntas. La actriz lo cerró con un peinado de rodete, y unas joyas que llamaban tanto la atención como el look. Se trató de un outfit acorde a al tema de la fiesta, estilo imperial, ya que la agasajada parecía una princesa. Durante toda la cena, vistió este outfit, donde disfrutó de riquísimas comidas. Seguido a esto, decidió vestir uno más cómodo y relajado para cuando la fiesta comenzara.

El look de princesa de la China Suárez

El segundo look de la China Suárez era un short dress completamente de brillos. El mismo era total black, dejando un contraste notorio con el vestido anterior, y con un escote irregular casi cuadrado. Además, decidió peinar su largo pelo con una coleta, y lució sus accesorios llamativos. Por último, lo cerró con unos tacos negros con detalles, y una corona dorada de reina. De esta manera, le dio lugar a una noche llena de fiesta y diversión, tras una elegante cena.

El look total black de la China Suárez

Los seguidores y los amantes de la moda no dudaron en destacar los looks de la China Suárez. En medio de los escándalos, la actriz decidió dejar de lado los comentarios y las historias de los medios de comunicación. Rodeada de cariño y amor, pasó un cumpleaños 33 lejos de las polémicas y junto a sus seres queridos. Sin embargo, no dejó de llamar la atención por sus conocimientos fashionistas y demostró, una vez más, un estilo único que ella maneja.

A.E