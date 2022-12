Euphoria: Zendaya adelanta como será la tercera temporada

La serie de HBO Max Euphoria, comenzará a rodar la tercera temporada en el mes de febrero del 2023. La serie protagonizada por Zendaya, tuvo un gran éxito a nivel mundial, logrando de esta manera que la actriz que interpreta a Rue, sea ganadora del Los Globos de Oro. Cuatro de las protagonistas de esta serie, se reunieron en un evento que se celebra en Los Ángeles para preparar la carrera de los premios, donde las actrices que interpretan a Rue, Jules, Lexy y Cassey, contaron como le dieron vida a esos personajes.

"Quería que la gente supiera que hay algo bonito dentro de ella, lo vea o no", comentó Zendaya. "La idea es que el arte puede salvar vidas de muchas maneras, así que pasó por muchos caminos pero me alegro de dónde acabó", comentó la actriz confesando los posibles finales que tenia planeado pero que no e llevaron a cabo.

Zendaya interpretando a Rue en la serie Euphoria de HBO Max

La tercera temporada de Euphoria

Si la segunda temporada dejó a sus espectadores boca abierta, o que se viene en la tercera generara aún mas en todos los fans de esta serie. Algunos de los personajes no estarán presentes, como el de Kat, interpretado por la actriz Barbie Ferrera, quien ya había dado a conocer que ella no volverá a darle vida a este personaje.

Maddie, Cassey y Kat, de Euphoria

Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassey, fue uno de los perosnajes que tuvo un gran protagonismo en la segunda temporada y fue una revelación, asegura que ella busca el amor en Nate Jacobs desea tener una familia.

En cuanto al personaje de Rue, que es tal vez el mas oscuro de todos, en especial en los ultimos episodios de la segunda temporada, Zendaya aseguró: "Literalmente quiere ser capaz de estar viva y quizás disfrutarlo", y agregó: "Sé que puede hacerlo porque Sam lo ha escrito y Sam es Rue, y lo ha hecho", haciendo referencia a que la serie esta basada en la vida real de Sam Levinson por el abuso de sustancias y sus adicciones.

Zendaya interpretando a Rue en la serie de HBO Max Euphoria

La dos temporadas de la serie Euphoria fueron un éxito, y sus fans esperan con ansias el estreno de la tercera temporada.