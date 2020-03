Eva de Dominici apareció con un rotundo cambio de look

Eva de Dominici (24) publicó una postal en su cuenta oficial de Instagram en la que muestra el excéntrico cambio de look al que se sometió y la fotografía recorrió la web. Así es, la mamá de Cairo Cruz se encuentra en Atlanta filmando su nueva película junto a Bruce Willis "Cosmic Sin", escrita y dirigida por Corey Large y Edward Drake.

Instalada en Los Angeles, Estados Unidos, junto a su pareja, Eduardo Cruz (34), la diosa argentina tomó vuelo a la ciudad de Atlanta para dar inicio a una nueva etapa en su carrera como actiz. La joven fue mamá primeriza en octubre pasado, y ahora se anima a disfrutar de un fabuloso presente laboral, con todos los cambios que aquello implique.

"Mi hija y Eva se mantienen en contacto. Hace poco fue el cumple de mi hija y se hablan. Estuvimos mucho tiempo junto los tres. Que nos hayamos separado como pareja, no significa que ellas tengan que perder su vínculo. Me importa que esté bien, que su vida vaya bien, su hijo es hermoso, es muy lindo todo eso. El día de mañana si Eloísa es más grande y quiere verse con ella, viajaremos a verla", expresó Joaquín Furriel sobre la celebrity en diálogo con La Once Diez.