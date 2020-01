Eva de Dominici celebró los tres meses de Cairo Cruz con unas tiernas fotos

View this post on Instagram

Sos tres meses de Mozart por las mañanas, sonrisa larga y simpatía seductora. Sos berrinche y llanto dulce y sos inspiración. La vida, el juego, la sorpresa, lo simple y lo salvaje, el olor a leche templada, la melodía perfecta, una borrachera perdida, una panza irresistible, unos ojos intrigados, unas manos fuertes que apretujan mi pecho y sos mis ganas de ser mejor. Y aunque seas un pajarito de libertad, te llevo en la piel y en el alma para siempre, mi animalito de miel. Y yo me conformo con que algún día me ames tan solo un poquitito de lo que te amo yo 🌎🙏🏻