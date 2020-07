Eva de Dominici compartió una foto con Eduardo Cruz en la cama

A pesar de mantener el perfil bajo, Eva de Dominici compartió una foto íntima con Eduardo Cruz, su pareja desde hace más de dos años.

Instalada en Los Ángeles para avanzar en su carrera como actriz, la mamá de Cairo hizo una romántica publicación con el hermano de Penélope Cruz. En la postal, se ve a la morocha recostada sobre su amor quien la toma de la cabeza.

Eduardo tiene 34 años y es músico. Tal como se informó, estudió durante tres años en la Escuela de Música Creativa en el centro de Madrid y se destaca como compositor en cine y publicidad. El productor decidió mantener un perfil bajo y, tiempo atrás, dejó de lado las redes sociales.

"La dependencia que se crea aquí no creo que sea muy sana, ahora se ve como algo normal... Pero creo que llegará un momento en el que no lo va a ser tanto. Es una saturación constante para el cerebro, demasiada información", dijo sobre esta decisión. "De lo que vemos aquí, el 70%, por no decir más, es falso... Aparte que solo hablamos (y me incluyo...) de lo bien que estamos, de lo bien que nos van las cosas y lo lindos que somos. Para mí eso no es la vida, me gusta saber de mi gente de otra manera. Aquí la sensación que nos provoca esto es de soledad y tener que estar constantemente comparándonos...", agregó.