El exhabrupto de Juli Poggio al categorizar a la China Suárez de roba maridos

Juli Poggio logró posicionarse en los medios gracias a su talento, carisma y su personalidad genuina, tras su participación en Gran Hermano. La actriz, que protagonizará la versión teatral de "Patito Feo" en el papel de Antonella, llamó la atención en las últimas horas por su irónico comentario contra la China Suárez. Aunque siempre prefirió no opinar sobre ella, durante un juego en su ciclo de streaming dejó bien en claro qué piensa sobre la actual novia de Mauro Icardi.

El filoso apodo que le puso Juli Poggio a la China Suárez

Juli Poggio forma parte de "La Casa", el programa de streaming que conduce Lizardo Ponce en Rumis, y en el aniversario del formato decidieron jugar al "Rosco", el juego de "Pasapalabra", con preguntas bien variadas. La artista fue avanzando hasta llegar a la letra L y su respuesta fue directo contra la China Suárez. Por supuesto que el clip no tardó en hacerse viral en cuestión de segundos.

“Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”, leyó Lizardo para orientar a Julieta sobre la palabra correcta. Sin embargo, la bailarina no dudó y aseguró que se trataba de "La China Suárez". En ese momento, sus compañeros comenzaron a reírse mientras ella los miraba sorprendida sin poder creer que no había acertado.

Juli Poggio

En el estudio apagaron las luces mientras el conductor continuaba estallado de risa y hasta debió tomarse unos segundos para recuperar el aire y poder continuar. El resto de los presentes coincidieron con Juli Poggio y defendieron su contestación. “Yo pensé lo mismo” e “Igual, chicos, ¿mintió? No“, fueron algunos de los comentarios que se escucharon defendiendo a la joven.

Luego, Julieta aseguró que se trató de una pregunta capciosa y que debían tomarla como válida ya que contenía la letra I. “¿Se la damos por aprobada?“, quiso saber Lizardo Ponce. Finalmente, tras unos segundos decidieron que no y que era incorrecta. ”Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana“, expresó el influencer.

La China Suárez

Este término fue creado por Martín Cirio para referirse justamente a la China Suárez en sus programas de streaming, ya que no puede nombrarla por cuestiones legales. El mismo hace referencia a las mujeres que buscan hombres que están en pareja y en una relación seria, algo que el youtuber relacionó a la actriz por su historial amoroso.

Cabe recordar que Juli Poggio fue consultada varias veces sobre qué piensa de la China Suárez y sobre todo cuando ella se mostraba muy cercana a Marcos Ginocchio, lo que generó rumores de romance en aquel entonces. No obstante, la ex "Gran Hermano" se limitaba a decir que ellos eran amigos y a no comentar nada más sobre la actual novia de Mauro Icardi.

Finalmente, su exhabrupto al categorizar a la China Suárez de "roba maridos" durante un juego en su programa de streaming dejó en evidencia lo que piensa sobre ella y, debido a la popularidad de ambas, el video causó fuertes repercusiones en las redes sociales.