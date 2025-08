La tajante reacción de Brenda Asnicar sobre la vuelta de Patito Feo y ser reemplazada por Juli Poggio: “No me dejo de sorprender”

Patito Feo fue una de las icónicas novelas de la televisión argentina que marcó a generaciones completas. Con sus canciones exitosas y su pelea entre las "divinas" y las "populares", muchos de los actores quedaron en el corazón de los espectadores, e hicieron crecer su carrera gracias a su participación. Brenda Asnicar fue una de ellas, quien siguió triunfando en la música y la actuación tras haber interpretado a Antonella, la villana más querida por todos. Sin embargo, se dio a conocer que habría un remake de la novela, y que Juli Poggio tomaría el lugar de la actriz. Fue así que ella tuvo una tajante reacción, y generó polémicas.

Brenda Asnicar, Juli Poggio

El regreso de Patito Feo y la reacción de Brenda Asnicar frente a Juli Poggio: “No me dejo de sorprender”

Las redes sociales comenzaron a hacer comparaciones entre Brenda Asnicar y Juli Poggio. Nada tiene que ver su parecido estilo fashionista o sus talentos frente a cámara. Por el contrario, todo comenzó cuando se dio a conocer que habría un remake de Patito Feo en el teatro, y la bailaría sería el reemplazo para traer a la vida a Antonella. La noticia la dieron a conocer en Intrusos (América), y explicaron que se trataría de una adaptación al teatro de la historia original.

Esto generó diversos comentarios al respecto, y cuestionamientos sobre la ausencia de las dos protagonistas originales. Los fanáticos y periodistas no tardaron en consultarle a Brenda sobre su opinión al respecto. En Había que decirlo, el programa de streaming de El Trece Prende, la actriz tuvo una tajante reacción sobre la novedad y dejó a muchos de que hablar. Con sarcasmo y una actitud que recordó a Antonella, la joven lanzó: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”.

De esta manera, se relajó frente a todos y agradeció a los fanáticos que aún la siguen acompañando y que buscan su regreso en el proyecto tan especial que se está dando en los teatros. Sin embargo, ella explicó: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo. Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”. Esto hizo pensar a muchos que ella estaba de acuerdo con lo que se había llevado a cabo, pero cerró con una frase que provocó polémicas. “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”, expresó tajante.

En las redes sociales, surgieron opiniones diversas. Mientras que algunos destacaban el talento de Poggio y su amor por la novela original, otros aseguraban que jamás podría compararse con Asnicar y su rol en Antonella. A pesar de eso, los fanáticos se mostraron emocionados por el regreso de la historia, y la propia actriz expresó su felicidad porque siguiera creciendo, incluso fuera de la televisión y lejos del cast original.

