La polémica de Nicole Neumann y Mica Viciconte alrededor del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero sigue creciendo cada día. Sin embargo, ambas protagonistas comenzaron a notar que la adolescente estaba comenzando a recibir fuertes agresiones en las redes sociales. Ante esto, y tras haber confirmado que se ausentará del festejo, la modelo y mamá de Allegra se presentó en los medios de comunicación y denunció lo ocurrido.

Nicole Neumann, Mica Viciconte

Polémica y agresiones: Nicole Neumann denunció la situación que sufre Allegra Cubero

Nicole Neumann y Mica Viciconte pareciera que no pueden encontrarse en el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero. Entre comentarios picantes y denuncias contra la otra, se definió que Fabián Cubero se encargaría del evento en su totalidad, mientras que la modelo le regalaría el diseño del vestido y el viaje al exterior. Ante esto, Neumann anunció que se ausentaría, para seguir evitando las polémicas y discusiones con la actual pareja del exfutbolista.

Nicole Neumann, Mica Viciconte

Esta situación polarizó a los usuarios y fanáticos. En las redes sociales, diversos comentarios comenzaron fuertes debates al respecto, pero todos terminaron apuntando a la adolescente. En sus cuentas personales, Allegra comenzó a recibir fuertes agresiones por la mediatización de la pelea, y la solución que habían encontrado al respecto. Ante esta situación, Nicole Neumann habló frente a las cámaras y sentenció que la polémica debía terminar. En conversaciones con el movilero de Mujeres Argentinas, lanzó: “Yo con la única que hablo es con mi hija. No sé por qué tanto tema alrededor, que no está bueno porque la gente aparte malinterpreta. Le están mandando mensajes horribles a mi hija. Tiene 14 años, no da”.

Nicole Neumann, Allegra Cubero, Mica Viciconte

De esta manera, explicó que se trataba de un tema interno y que ella no tenía que decir nada más. Por último, sentenció que las jóvenes eran chicas y no quería que se siguiera haciendo público. Por su parte, la periodista Evelyn Von Brocke leyó en Mujeres Argentinas algunos de los mensajes que le dejaban: “No puedo creer que no lleves a tu mamá y te importe más tu madrastra”, “¿Cómo dejas afuera a tu mamá?“, y “Que no vaya Mica, que no vaya”.

La polémica explotó de una manera que nadie quería, y provocó el enojo de Nicole Neumann. La pelea con Mica Viciconte parecía que había tenido un final, pero todo sigue creciendo con los comentarios de sus seguidores. Por su parte, Allegra Cubero mantiene el silencio en las redes sociales, y últimamente no publicó nuevas fotografías. Las agresiones recibidas fueron denunciadas por su mamá, quien solo busca protegerla de la mediatización y los escándalos.

A.E