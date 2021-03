Fabián Doman viajó a Miami para recibir la vacuna contra el coronavirus

Fabián Doman fue una de las celebridades que decidió recibir la vacuna contra el coronavirus en Miami.

El periodista viajó a la ciudad de la Florida después de que allí se aprobara la siguiente fase de vacunación que incluye a los mayores de 50 años. “Lo consulté con varios doctores, como Eduardo López, y me dijeron que por mi edad lo hiciera, y llené varios formularios, presenté todo, fui con DNI argentino y me vacuné”, dijo en La Nación.

“Quiero remarcar que Miami no es para un tour vacunatorio como se ha dicho, que es totalmente legal, quiero aclararlo porque no es tan fácil vacunarse como se cree. Entre otras cosas, tenés que tener un celular americano, y mi mujer me ayudó mucho en todo esto”, aclaró Fabián Doman.

Luego, el conductor de Intratables aseguró sentirse muy emocionado por este paso. "Me siento un poquito emocionado, yo estaba en la fila con un argentino, con una persona italiana, otra venezolana, norteamericanos, españoles, y después de que nos dejaran sentados esos 20 minutos posteriores a la vacunación, no nos pudimos abrazar, pero fue muy emotivo”, dijo.

Yanina Latorre enfrentó críticas por vacunar a su mamá en Miami

Durante el verano, fue Yanina Latorre quien enfrentó críticas por vacunar a su mamá Dora en la ciudad. La panelista de LAM generó tal repercusión que fue el alcalde de Miami quien cuestionó a la periodista.

Sobre esta polémica, Yanina fue concisa y aclaró: “Yo cuando hago las cosas bien y estoy convencida de lo que hago, sigo. Si vos decís que vine hasta acá, truché los papeles, me vacuné yo que tengo 51 años y le cagué la vida a un adulto mayor, bueno. Pero no, vacuné a mi vieja, me lo ofreció una chica que estaba acá y lo hice. Cualquier persona que hubiera estado en mi situación hubiera hecho lo mismo, y el que diga que no es una careta”.