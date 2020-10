Fabiola Yáñez preocupada y ocupada por los derechos de la primera infancia

View this post on Instagram

Como Presidenta del Consejo Asesor del programa “Primera Infancia y Desarrollo Sostenible” me reuní y dialogué virtualmente con Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina @unicefargentina, Roberto Valent @robertovalentun, Coordinador Residente de ONU Argentina, Juan Ustarroz @juaniustarroz, Intendente de Mercedes, Pcia. de Buenos Aires, Marisa Paira @marisaparia, Ministra de Desarrollo Social de la provincia de Entre Rios, Sandra Merino, Directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan y Gabriel Vidart @gvidart51, ex Secretario Ejecutivo del Plan de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia de Uruguay. También participaron los demás miembros del Consejo e invitados especiales. Durante el encuentro conversamos sobre las diferentes experiencias territoriales, teniendo como eje principal los “Abordajes integrales del cuidado de la primera infancia en el ámbito provincial y municipal”. Priorizar la primera infancia no sólo contribuye al desarrollo infantil, sino también colabora en reducir la pobreza y fundamentalmente las desigualdades. Por esta causa estoy convencida que desde el Consejo vamos a contribuir para avanzar en una agenda de plena garantía de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños.