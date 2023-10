Facundo Arana fue el invitado estrella en el nuevo programa de Net TV, "Entre Nos", donde rememoró la parte más triste de su vida.

El actor recordó cuando padeció cáncer y el importante rol que tuvo Betiana Blum en este complicado momento en una charla íntima con Tomás Dente.

La actriz, en un video grabado especialmente, expresó su admiración por Arana y emocionó a todos. "Sabés lo que te amo. Celebro tu carrera artística, tu hermosa familia que has creado, esos animales divinos que tenés, esa vida sana e inspiradora. Te amo con todo mi corazón", le dijo la actriz.

Facundo Arana y su familia.

En ese momento, Facundo Arana recordó el momento en el que conoció a Blum cuando se acercó al taller de su mamá. "Cuando la veo aparecer, me sorprendo. Yo en ese momento no miraba a los ojos, me daba mucha vergüenza todo. Mucha vergüenza, era muy, muy tímido. Y Betiana me dice: ‘Me cuenta tu mamá que vos estudiás teatro’. ‘Sí', le digo. El año anterior había parado de estudiar. Y Betiana me dice: ‘Quiero que vengas a estudiar conmigo’. ‘Bueno’. Me recupero un poquito y empiezo a ir a estudiar con Betiana", agregó.

Facundo Arana y la importancia de Betiana Blum en su carrera

Tras este relato, Facundo Arana se metió de lleno en el punto de inflexión ocurrido en febrero del año ‘93, cuando ya llevaba varios años tomando clases con Blum. “Me llama Betiana y me dice: ‘Canal 13 está buscando actores, bailarines, cantantes y músicos. Estás preparado, andá a presentarte’. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, era la primera vez que me iba a presentar en un casting. No lo había hecho nunca”, contó.

Luego, Facundo Arana reveló cómo empezó su carrera. “Es una historia que conocés, porque el autor que escribía Canto Rodado vivía justo arriba de donde yo tocaba el saxo en el subte. Me había visto en el subte. Y la magia que tiene el arte que si la querés explicar con palabras estás todo el tiempo como queriendo atrapar un colibrí. ¡No se puede! Y ocurrió toda esa magia cuya chispa prendió Betiana en su modo hada”.