Fernanda Iglesias lapidó en LAM a Facundo Arana: "Tiene doble cara"

Facundo Arana está en el ojo de la tormenta por una polémica frase a La Joaqui en Podemos Hablar. En LAM, Ángel De Brito mencionó el tema porque en las redes estaban arremetiendo contra el actor y Fernanda Iglesia lo trató de tener "doble cara".

Fernanda Iglesias lapidó en LAM a Facundo Arana

El conductor de LAM mencionó: "También estuvo Facundo Arana en PH, que le fue bien a pesar de Mirtha. Siempre que va a los programas alguna metida de pata no se priva, siempre hay una frase. Después salen y le dan y le dan. Se metió ahora con los medicamentos psiquiátricos". "No sé para qué la verdad, siempre pasa", dijo Marcela Feudale.

Fernanda Iglesias dejo de lado el tema de los medicamentos psiquiátricos, pero atacó al actor con otra cosa que contó en el programa de Andy. "No manda a los hijos a la escuela", dijo la angelita. "Tienen educación particular en casa", explicó el periodista. "La educación es importante", siguió la panelista. "De hecho, Tini también lo hizo", dijo del panel.

"No me parece bien aunque sea Tini, la educación es importante", agregó Fernanda Iglesias. "Yo creo que no los manda porque creen que los van a molestar. Porque son los hijos de Facundo Arana. Mirá conociendo el paño. Lo conozco hace mucho", respondió irónicamente la angelita. "Es un nabo", cerró. "¿Qué te pasó con Facundo", le consultó Ángel. "Para mí tiene doble cara, todo lo que contó Gaetani se lo creo, no me cae bien", arremetió la panelista.

