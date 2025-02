Facundo Pieres abrió su corazón sobre su relación con Zaira Nara: "Tiempos separados"

El polista Facundo Pieres se encuentran en un momento de estabilidad tanto en su vida personal como profesional. En una reciente entrevista, habló sobre su relación con la modelo Zaira Nara y cómo han logrado construir un vínculo sólido basado en el respeto y la independencia mutua.

Zaira Nara y Facundo Pieres

Facundo Pieres sobre su relación con Zaira Nara

"Uno de los lazos más fuertes se creó porque los dos nos dedicamos a lo que nos gusta; el hecho de que seamos profesionales, que tengamos nuestros tiempos separados, cada uno dedicándose a lo suyo", explicó Pieres. "Me encanta que ella labure, que tenga una vocación, que le guste lo que hace, que tenga sus proyectos y que tenga la cabeza ocupada. Me gusta porque a mí me da ese mismo espacio", agregó, enfatizando la importancia de la autonomía dentro de la pareja.

Si bien aseguró que sus expectativas en el amor han evolucionado en el tiempo, dejó claro que hoy se encuentra enamorado. "Creo que, primero, tiene que haber una conexión física, visual, emocional; si no está eso, no hay nada", afirmó.

El momento difícil de Facundo Pieres: la separación y su impacto como padre

Más allá de su presente sentimental, el polista también se refirió a una de las etapas más complejas de su vida: su separación y las consecuencias que tuvo en su rol como padre. "Cuando me bajó la ficha de todo lo que había hecho, de todo lo que había pasado, de que me había separado, fue cuando empecé a viajar solo, sin mis hijos. Ahí me cayó un poquito la ficha de lo que era haber tomado esa decisión", confesó.

Zaira Nara y Facundo Pieres

Facundo, quien es padre de dos hijos, admitió que su mayor temor tras la separación fue la posibilidad de no poder compartir tanto tiempo con ellos. "Sentir que estaba arruinando una familia o el futuro de dos nenes tan chiquitos… Tengo ese miedo constantemente, por eso siempre estoy trabajando en mejorar y ser un mejor padre", expresó.

Así, entre el amor, la paternidad y su carrera profesional, Facundo Pieres continúa construyendo su vida con madurez y compromiso, equilibrando cada aspecto de su día a día con responsabilidad y amor por quienes lo rodean.

N.L