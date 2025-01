Facundo Pieres, la actual pareja de Zaira Nara, le habría hecho un inusual pedido a su exesposa Agustina Wernicke. El polista que comparte dos hijos con Wernicke, a raíz de un supuesto pedido de Zaira, habría confrontado a su exesposa.

Aunque Zaira Nara había logrado mantener un perfil bajo en cuanto a polémicas, su relación con Facundo Pieres parece haber destapado una serie de fricciones con la madre de sus hijos. Este viernes 24 se reveló cuál habría sido el polémico pedido de Facundo Pieres en complot con Zaira hacia su expareja.

Zaira Nara y Facundo Pieres

Cuál fue el pedido que le hizo Facundo Pieres a su exesposa a pedido de Zaira Nara

Esta tarde en Intrusos se destapó un conflicto que involucra a Zaira, la hermana de Wanda Nara, y Agustina Wernicke, la ex esposa de su actual pareja, Facundo Pieres.

La disputa, que había permanecido oculta hasta ahora, dio mucho de qué hablar y se suma al largo historial de tensiones mediáticas que involucran a la familia Nara.

La tensa relación entre Agustina Wernicke y Zaira Nara

Según Guido Záffora, el deportista equino le habría pedido a su exesposa que dejase de asistir al mismo gimnasio que su actual novia, Zaira Nara.

“El año pasado Facundo Pieres llamó a su exmujer Agustina para que no vaya al mismo gimnasio de Zaira porque ahora ella vive en la Orqueta”, a lo que, ante tal pedido, la ex del polista se negó rotundamente y habría insultado a Pieres. “A ese gimnasio va Paula Chaves y dice que cuando se cruzan (Agustina) con Zaira es un hola y nada más", afirmó.

Acto seguido, el panelista comienza a relatar el encuentro que habrían tenido los hijos de Zaira con los de Agustina. "Los hijos de Zaira son un poco más grandes, porque tienen tres y cinco años los de Pieres. Cuando los nenes (los hijos de Zaira Nara y Facundo Pieres) se conocieron se llevaron bien al instante”, relató el panelista del programa comandado por Marcela Tauro.

“Los nenes de Zaira salen corriendo a recibirlos (a los hijos de Wernicke), pero Zaira los mira desde la ventana cual madrastra de telenovela. Nunca recibió Zaira a Agustina”, sentenció.

Zaira Nara

“Antes de este verano, Facundo le pidió a la ex que no pase por la playa de Punta del Este cuando estaban sus hijos con Zaira. A lo que le dijo ‘Si yo voy caminando, ¿vos te crees que no voy a saludar a mis hijos que están con tu novia?’”, cerró su relato Záffora.

El inusual pedido de Facundo Pieres a Agustina Wernicke de no ir al mismo gimnasio que Zaira Nara sumado a lo ocurrido durante sus días de veraneo en Uruguay, fueron las gotas que terminaron por colmar el vaso en la relación entre la actual y expareja del polista.

C.G