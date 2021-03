Falleció la locutora Marilú Conforte

Tras un accidente en la vía pública que derivó en una intervención quirúrgica de cadera y otra de vesícula, la reconocida locutora Marilú Conforte falleció el día de ayer.

Su voz era la que identificó por muchos años a Radio Rivadavia en la que estuvo la mayor parte de su carrera como locutora y periodista. Ella siempre supo acompañar a grandes como Antonio Carrizo y los principales conductores de la emisora, que fue la número uno por décadas.

Marilú pertenecía a una camada de locutoras de la década del ´80 que hicieron furor en las radios FM y ella fue una de las que imponía su estilo, en cada presentación.

Fue ganadora de un premio Martín Fierro por su labor en Radio Show, en donde se desempeñaba los fines de semana.

Conforte había contraido COVID-19, algo que superó sin inconvenientes..

La muerte de Marilú enluta profundamente a locutores y periodistas que compartieron años de labor con ella a quien catalogaban como una gran persona, excelente compañera, siempre optimista y muy profesional.

Más allá de las competencias entre los diferentes medios, en los colegas no hay rivalidades y fue así como el locutor de Radio Mitre, la voz que identifica a esa radio, Miguel Angel Verdún, manifestó su profunda tristeza al despedir a su colega: "Una verdadera pena la muerte de Marilú Conforte, una colega de mucha experiencia en los medios: Tuvo COVID pero no murió de eso, falleció de una complicación de vesícula derivada de una operación de cadera. No es muy claro. Acompaño en el dolor a su familia, compañeros y amigos".