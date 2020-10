Falleció por Coronavirus el influencer fitness, Dmitriy Stuzhuk

View this post on Instagram

МОИ👼👼👼❤️ ⠀ Они взрослеют буквально каждый день. Я с таким удовольствием наблюдаю, как Оливьеша начинает ползать. Дэвид становится все мужественные с каждым днём, он стал настоящим старшим братом, чувствует ответственность за двух младших сестрёнок💪А Лола это маленький, который разгорается все ярче и ярче день от то дня 🔥 растёт-цветёт и меняется на глазах😍. Я кайфую от этого возраста у них ❤️ Ещё чуть-чуть и они станут такими взрослыми🙏 ⠀ А от какого возраста ваших малышей вы кайфуете больше всего?