Fede Bal se emocionó al contar cómo le dijo a su mamá que tenía cáncer

Fede Bal empezó una nueva etapa de su vida y, tras confirmar que tuvo cáncer, se animó a dar más detalles de cómo atraviesa este particular y difícil pronóstico.

El actor dio una entrevista a Los ángeles de la mañana donde reveló cómo fue el momento en el que le informó a su mamá de su situación. "Ese día me fui a surfear y recibo la llamada del médico en la playa. Ahí me dijo que no habían dado bien los estudios y me dijo 'tenés que cortar la temporada y venir, tenés cáncer'", reveló el artista sobre cómo recibió el diagnóstico. "En ese momento lo primero que pensé fue en decirle a mi mamá. Ella se estaba recuperando de lo de papá y ahora le tenía que decir eso. Entonces llegué a mi casa, le dije a Pepe Ochoa, mi amigo, que tenía cáncer y que vaya a buscarla a mi mamá. Cuando se lo conté, la senté. Y bueno, la senté y se quebró", dijo entre lágrimas. "Es la peor noticia que le podés dar una madre".

¡Mirá el video!