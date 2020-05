Flor Jazmín Peña habló de su relación con Magalí Tajes: "Nunca pensé enamorarme de una mujer"

Cuando Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes confirmaron su reconciliación, las redes estallaron. Los fanáticos de la pareja y sus celebridades amigas se encargaron de manifestar su felicidad por el reencuentro de sus ídolas.

Pero los que no conocían de cerca la trama se sorprendieron al saber que ambas son protagonistas de una cálida historia de amor. "La veía en las redes y sabía que era una grosa. Un día me animé y la invité a tomar un fernet. Pensé que nunca me iba a responder el mensaje y a los minutos me contestó ‘bueno, Florencia Jazmín, cuando tengas sed avisame y tomamos algo’. Casi me muero. Así nos conocimos", contó Flor en una entrevista con Clarín.

Luego se refirió a los prejuicios que tuvo que enfrentar cuando decidió comenzar una relación con alguien del mismo sexo. “Nunca pensé que me iba enamorar de una mujer, pero me re mil enamoré de Magalí. Mis papás no se lo esperaban y al principio les costó. También, verme en las notas o leer algún título llamativo. Pero una no puede controlar esas cosas cuando está expuesta. A veces chocamos por eso. Pero todo re bien con mis padres. Eso sí, hubo un familiar que se enojó conmigo y se alejó”, agregó.