Fede Bal no se contuvo y apuntó contra la escritora feminista María Florencia Freijo por criticar su obra de teatro.

Fede Bal está disfrutando del éxito de la obra en la que está participando actualmente, Kinky Boots. Aplaudida por la crítica y las audiencias, la producción se está presentando en Carlos Paz por la temporada, donde Fede Bal no deja de ser foco de escándalos y peleas por sus ruidosas fiestas en su casa, que ha llevado a que reconocidas figuras, como Pedro Alfonso, denuncien lo molesto que es ser vecino suyo.

Sin embargo, esta vez la pelea fue por Twitter y tuvo que ver con un cuestionamiento sobre la obra que protagoniza.

Es que la escritora María Florencia Freijo lanzó un tweet muy duro en el que criticaba a la obra más exitosa del verano por representar erróneamente a las mujeres. Freijo escribió: “El espectáculo teatral más visto de la temporada es el de un varón disfrazado de mujer, que se encarga de ridiculizarnos con estereotipos baratos. Tiene casi 2 millones de seguidores. Parece que solo pueden facturar ellos bardeándonos y las resentidas después somos nosotras”.

Fede Bal en Kinky Boots.

Freijo no especificó a qué obra se refería, pero Fede Bal se lo tomó muy personal y usó su cuenta de Twitter para responderle.

“Por suerte me crié en una familia matriarcal. La potencia y el carácter de mi abuela Anita marcaron el paso de mi hogar y de mi infancia. Mi mamá fue y es el corazón de mi familia. Siendo una proveedora material y emocional. Celebro estos tiempos de cambios sociales”, comenzó el actor en su primer tweet.

Luego, siguió expandiendo sobre el significado que él encuentra en la obra: “Porque en estas mujeres veo el espíritu de esas 2 increíbles señoras que me formaron. Con respecto a la obra, yo no me disfrazo, ni el libro trata de ridiculizar a las mujeres. El guión, magistralmente escrito por Harvey Fierstein, no solo es un clásico de Broadway, sino que consiste en homenajear a los transformistas”

“Desde que nací mi mundo estuvo hecho de mujeres poderosas, transformistas, artistas y desplazados que venían a pasar un buen momento a casa. Todo eso soy. Te invito a ver la obra de corazón. Ahí vas a entender por qué el mundo ama Kinky Boots y desde mi lugar personifico a “Lola” con el mayor de los respetos”, cerró el hijo de Carmen Barbieri.

De todas maneras, Freijo no se quedó callada y tuvo que salir a aclarar que no se refería a esa obra, sino a “La Jenny”. “Acá cito la fuente. Una pena la confusión, pero pifiaste. También en pensar que había puesto candado por eso. Deseo que todo lo que haga Ricky Paskush esté angelado. Ahora sí, bye!”, respondió la escritora.

El actor luego reconoció la confusión.

Frente a la confusión, Fede salió a poner un punto final a la discusión:“Ahí leí todo. Fue un malentendido. Este es el problema de no mencionar a la persona que va dirigido el misil. Había muchas coincidencias. Le pongo mucho amor y respeto, por eso me sentí tocado. Abrazo, y sigue en pie mi invitación”, concluyó.