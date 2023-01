Fede Bal se disculpó con sus vecinos de Carlos Paz

Se podría decir que Fede Bal finalmente rompió el silencio, aunque justamente eso era lo que no dejaba de hacer. Es que el actor está pasando la temporada en Carlos Paz, donde se está presentando con su exitosísima obra Kinky Boots y está disfrutando de las noches de verano en su casa, organizando fiestas que, según sus vecinos, son de todo menos tranquilas.

Actores como Pedro Alfonso salieron al aire contando lo molesto que resultaba vivir en el mismo barrio que Fede Bal, ya que los festejos del actor se extendían toda la noche y no podían descansar por los ruidos. “Él hace muchas fiestas, se escucha la música, hay mucha gente. Nosotros queremos dormir y es una falta de respeto. Yo entiendo que él sea una persona muy festiva pero la música tan fuerte, la cantidad de gente que entra me parece una falta de respeto. Yo tengo tres niños que necesitan dormir y descansar. Somos padres que trabajan y bueno, estamos cansados y eso, que baje el volumen por favor”.

Pedro Alfonso fue el primero de los vecinos en salir a criticar publicamente las fiestas de Bal

Frente a estas declaraciones, Nerina Sist también salió a apoyar a Alfonso y agregó: “El quilombo que hace Federico. Yo iba a las fiestas de él pero esta vez no me invitó. Así que encima me la tuve que fumar de afuera. Hubo festejo, las luces. Yo decía: ‘¿Hay un boliche al lado?’ Encima, yo estoy aún más cerca que Peter. Yo vivo a cien metros. Aparte, no hay casas en el medio así que pude ver toda la fiesta. Hubo un quilombo… fue un gran fiestón. Tiene razón Peter, es una familia. No estamos acostumbrados al ruido, yo te juro que me mudé en abril y no estamos acostumbrados”.

Al principio, Bal se defendió de las denuncias del esposo de Paula Chaves y contestó: “Pedro Alfonso es una persona muy desubicada porque él me dice que hago muchas fiestas pero es el primero que me escribe: ‘Esta noche, si se duermen los chicos, ¿podemos ir con Paula?’. Claro sí. Ahora que no empiece a decir en cámara estas cosas”.

Sin embargo, Bal salió recientemente a hablar del tema en un móvil de Intrusos y dijo: “Ya me están difamando, es una estafa eso. Es todo mentira. Empezó Pedro Alfonso porque está aburrido, estaba ahí y dijo ‘¿a quién voy a molestar en el barrio?’ Y me vio ahí en frente. Hice una fiesta chiquita para Navidad y una para Año Nuevo, un poco más grande y fin. Cosas que puede aceptar un vecino”.

El hijo de Carmen Barbieri no se guardó nada y siguió: “Fui en cada una de las fiestas a recorrer el barrio y nadie estaba, estaba solo. Nerina me mata, pero que no se enoje… Está invitada ella y su marido. Van a haber más reuniones, celebraciones, momentos donde uno se junta con amigos, unas copas… ¿Está mal? Creo que Nerina algo escuchó y le molestó no estar ahí. Me olvidé de invitarla”.

Finalmente, el actor se disculpó de todas maneras con los vecinos de su barrio en Carlos Paz. “Igual si molesté a alguien, le pido disculpas. No lo hice a propósito. Nadie me dijo nada…”.