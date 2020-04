El poderoso gesto de Fede Bal en su lucha contra el cáncer

View this post on Instagram

Hoy 31/3, en el dia mundial de la lucha contra el cancer de colon, plantó un árbol de palta en mi jardín. Por ellos que la luchan, por los que le ganaron, por mi abuelo y mi viejo que lo tuvieron. Es muy importante escuchar a nuestro cuerpo, hacerse estudios a tiempo, cuidar nuestra alimentación, y vivir mas libres sin tantas preocupaciones y angustias, sabiendo dejar a un lado lo que nos hace mal... - Sabías que: * Argentina es uno de los principales países con más pacientes de Cáncer de colon en el mundo * Se esperan 30 mil casos por año * Los pacientes que lo detectan a tiempo tienen un 95% de curarse * El estudio de colonoscopia y endoscopia no es riesgoso ni doloroso * Si tenes antecedentes familiares deberías hacerte los estudios llegando a los 30 años, sino después de los 50 * Si estas ansioso y angustiado existe un test que podes realizar en los centros de atención sin tener que someterte al estudio. Se llama FIT (fecal immunological test)