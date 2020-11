Fede Bal reveló la gran enseñanza que le dejó el cáncer y habló sobre su rol en MasterChef

Fede Bal habla y es otra persona. Un renacido. A comienzos de año su vida se tiñó de tristeza y amargura (aunque él nunca perdió la esperanza y el optimismo, algo tan difícil de sostener) cuando le diagnosticaron cáncer de colon y tuvo que someterse a radio y quimioterapia para reducir el tumor que tenía y que desde hace meses desapareció, sólo dejando una pequeña cicatriz que debe controlarse de por vida, ya que, como él dice, será un paciente oncológico para siempre. Luego de meses de lucha y aislamiento, hoy disfruta de la experiencia de cocinar en MasterChef Celebrity y en diálogo con CARAS Digital habló de sus ganas de ganar y reveló la enseñanza que le dejó el cáncer en su vida.

"Yo entré al programa porque amo los ciclos de cocina, con Sofi (Aldrey, su novia con quien convive en una gran casona con su propia huerta) nos vemos todos los programas y cuando llegó la invitación a ser parte, ni lo dudé y a ella le encantó la idea. Es un desafío grande que hay que tomarse muy en serio porque la competencia es dura y hay buenos cocineros. Lo mio son las milanesas con papas fritas pero desde que me volví más cuidadoso con la alimentación aprendí a ser más variado, así que sorprendo", comenzó contando.

"Las peleas o discusiones o los entredichos que pueda haber con los jurados son parte del programa y como todos los concursos tiene su punto de conflicto por alguna devolución. Es parte del show, aunque a uno a veces lo enoje por cómo le dicen las cosas. Yo tengo muy en claro que voy a dejar la vida por ganar. Soy competitivo y no me gusta participar de algo sin dejar todo. Voy a ganar. Obvio que me encanta competir pero en mi está ganar a todo (risas)".

Finalmente, ante la consulta de cómo está hoy luego de haber vencido al cáncer, Fede se mostró muy reflexivo y habló sobre las enseñanzas que le dejó y llamó a tomar conciencia a todo aquel que sospeche que algo mal está ocurriendo en su cuerpo: "El cáncer me enseñó mucho, la enfermedad me enseñó mucho. Me dejó un montón de cosas. El darnos cuenta que la salud es lo mas importante y que un estudio a tiempo salva vidas. Que hay que abrir los ojos y abrazar a los amigos, cuidar a los amigos y un montón de cosas, como hacer ejercicio. Me enseñó a valorar las cosas pequeñas y sobre todo la felicidad. Trato de meditar y estar feliz las 24 horas y vivo celebrando la vida. Antes no era consciente de eso", finalizó.