Fede Bal fue denunciado por ruidos molestos y un grupo de vecinos lo quiso echar de su casa

En las últimas horas, Fede Bal se vio envuelto en un nuevo escándalo. Esta vez, un grupo de vecinos lo acusó de organizar fiestas hasta altas horas de la madrugada, con ruidos molestos que no dejan dormir a nadie. Incluso se organizó una reunión de consorcio de emergencia para analizar la situación y llegar a la teoría de querer expulsar al actor del barrio marplatense.

Sin embargo, el actor negó todo, no se hizo cargo de las acusaciones y sorprendió al recibir el apoyo de otro grupo de vecinos que aseguran que el problema viene de otro muchacho que reside en la zona.

En el aire de El Run Run del Espectáculo, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio reprodujeron un audio de WhatsApp enviado por una de las vecinas: "Si me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno. Mis hijos se despiertan durante la noche por las fiestas, a las 6.30 los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta. Me la aguanté cuatro veces, otra vez no. No entiende las normas de convivencia. Que se alquile una casa en medio de la nada, no en un barrio familiar. Necesito resolver esto porque sino vamos a terminar muy mal de verdad".